Hệ thống ngăn lũ lụt bảo vệ thành phố New York

MỹCác nhà chức trách tích hợp hệ thống chống ngập lụt bên dưới một công viên giáp biển, có thể chịu những cơn bão 100 năm có một.

Công viên Wagner sau khi cải tạo. Ảnh: Cơ quan Quản lý Battery Park City

Công viên Wagner tại khu phố Battery Park City mở cửa trở lại hôm 29/7 sau hai năm cải tạo nhằm bảo vệ khu vực Lower Manhattan khỏi ngập lụt ven biển. Là một phần của dự án Battery Coastal Resilience, phần lớn diện tích 1,4 hecta của công viên được nâng cao thêm 3 m để che giấu tường chắn lũ dưới bãi cỏ trung tâm giúp ngăn sóng trào.

Được thiết kế bởi AECOM kết hợp với Cơ quan Quản lý Battery Park City, công viên Wagner hiện nay có hệ thống rào chắn lũ tích hợp vào cảnh quan để ngăn sóng trào trong tương lai và mực nước biển dâng cao. Công viên cũng có hệ thống quản lý nước mưa nâng cấp, sử dụng địa hình và dẫn nước trực tiếp vào hệ thống tối đa hóa thu thập và tái sử dụng.

Các vật liệu bền vững như đá, gỗ và rãnh thoát nước từ công viên ban đầu được tái sử dụng trong quá trình cải tạo. Những vật liệu lát mới được chọn để giảm hiệu ứng đảo nhiệt, kèm theo hệ thống chiếu sáng tiết kiệm điện chạy bằng năng lượng mặt trời, cải thiện tầm nhìn ban đêm trong khi giảm độ chói.

Công viên bao gồm 4 hệ sinh thái khu vực: cửa sông thủy triều, đồng cỏ biển, rừng biển và rừng gỗ trên cao. Những cảnh quan bản địa này giúp giảm sử dụng nước, đòi hỏi bảo trì ít hơn và hỗ trợ đa dạng sinh học địa phương. Hệ thống tưới ngầm nâng cấp giảm tiêu thụ nước tới hơn 30%.

Dự án Battery Coastal Resilience là một phần của sáng kiến Lower Manhattan Coastal Resiliency (LMCR) trị giá 1,7 tỷ USD, nhằm bảo vệ khu vực Lower Manhattan khỏi ngập lụt trong tương lai. Kế hoạch lớn hơn này bao gồm nâng cấp cơ sở hạ tầng ven biển và cải thiện hệ thống quản lý nước mưa trong khu vực.

Kế hoạch chuyển đổi bắt đầu hơn một thập kỷ trước sau khi bão Sandy tàn phá khu vực Lower Manhattan. Sóng trào cao 4 m tràn tới khu Battery Park City ở mũi phía nam hòn đảo. Công viên Wagner nằm cạnh đó nhưng ở độ cao lớn hơn và tránh được ngập lụt do bão Sandy nhưng vẫn nằm trong vùng đồng bằng ngập lũ.

Thành phố New York nhận thấy các cơn bão to đang trở nên phổ biến hơn do biến đổi khí hậu, gây ra cả sóng trào và mưa lớn. Thiết kế mới của công viên Wagner dựa trên mức lũ có thể xảy ra vào những năm 2050 khi mực nước biển dâng lên. Bức tường chắn lũ sẽ kết nối với các dự án khác ở phía bắc và nam, bảo vệ các khu dân cư lân cận khỏi ngập lụt.

An Khang (Theo 6sqft, Fast Company)