Hệ thống khí Nam Côn Sơn đạt mốc 100 tỷ m3 khí

Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn đạt cột mốc mới với việc tiếp nhận, xử lý và vận chuyển thành công 100 tỷ m3 khí vào tháng 10.

Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) là hợp doanh giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Rosneft Pipelines Vietnam và Perenco Vietnam AS, trong đó, PV GAS là nhà điều hành dự án. Nam Côn Sơn là một trong những hệ thống khí hai pha dài nhất thế giới với tổng chiều dài đường ống 400 km; còn có nhà máy xử lý khí, trạm van nhằm vận chuyển, xử lý khí, condensate từ lô 06.1, lô 11.2 và các lô khác từ bồn trũng Nam Côn Sơn, cung cấp cho các nhà máy sản xuất điện, đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai.

Thực hiện bảo dưỡng Hệ thống khí Nam Côn Sơn.

Năm 2001, dự án đã được khởi công xây dựng, với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD, là một trong những dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam tại thời điểm đó. Tháng 12/2002, NCSP đón nhận dòng khí thương mại đầu tiên từ mỏ Lan Tây. Để đáp ứng nhu cầu khí cho phát điện ngày càng tăng, năm 2008, NCSP đã đưa dây chuyền khí thứ hai vào hoạt động, nâng công suất nhà máy từ 10,48 lên 20 triệu m3 khí/ngày đêm. Năm 2011 và 2013, NCSP tiếp tục nâng công suất nhà máy lên mức 21 triệu và 22 triệu m3 khí/ngày đêm. Tháng 7/2017, điểm giao nhận khí thứ hai cũng đã được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn khí Nam Côn Sơn.

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, NCSP đã đạt được những thành quả to lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các nhà đầu tư đồng thời góp phần quyết định vào việc hình thành tổ hợp công nghiệp Khí - Điện - Đạm lớn nhất Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án luôn đảm bảo an toàn, không để xảy ra bất cứ tai nạn nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến con người, môi trường và tài sản. Độ tin cậy vận hành toàn hệ thống NCSP đạt mức 99,96%.

Đến nay, Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn đã tiếp nhận, xử lý, vận chuyển và cung cấp ổn định, an toàn 100 tỷ m3 khí và hơn 23 triệu thùng condensate, đặc biệt có thời điểm lượng khí do dự án cung cấp đã góp phần sản xuất khoảng 40% tổng lượng điện cả nước. Với thành tựu đạt được, NCSP đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của PV GAS, PVN cũng như tạo động lực phát triển cho nền kinh tế Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, với tinh thần trách nhiệm cộng đồng cao nhất, hàng năm, Hợp doanh Đường ống khí Nam Côn Sơn luôn tích cực tham gia và tài trợ triển khai các dự án an sinh xã hội tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tập trung vào các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững của địa phương.

Nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn bừng sáng trong đêm lao động không nghỉ.

2021 là năm vận hành liên tục thứ 19 của Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn. Trải qua nhiều năm điều hành, vận hành hệ thống khí mang chuẩn mực quốc tế, trình độ, năng lực của tập thể của NCSP ngày càng được củng cố và nâng cao. Hệ thống quản lý, các quy trình, quy định liên quan đến an toàn, vận hành, bảo trì bảo dưỡng, nhân sự, mua sắm... được hoàn thiện và cập nhật phù hợp với tình hình mới. Đây cũng là năm thứ 14 liên tục Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn không để xảy ra tai nạn dẫn đến nghỉ việc mặc dù người lao động luôn phải hoạt động dưới áp lực công việc cao.

Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của PV GAS trong từng thời điểm, ban lãnh đạo và tập thể người lao động NCSP với tinh thần và ý chí quyết tâm cao đã khẩn trương xây dựng, liên tục cập nhật và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế đồng thời nỗ lực thực hiện công việc theo đúng kế hoạch đề ra: hoàn thành xuất sắc công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn định kỳ (5 năm/lần) an toàn và hiệu quả, vượt tiến độ 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu; hoàn thành việc phóng thoi thông minh đường ống khí ngoài khơi một cách an toàn trong ngân sách được duyệt...). Để hoàn thành khối lượng công việc nêu trên, NCSP đã vượt qua nhiều thử thách, vừa đảm bảo theo tiến độ, vừa hoạt động vận hành an toàn, liên tục trong điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch của các cơ quan có thẩm quyền và PV GAS.

Kiểm tra độ an toàn tin cậy của hệ thống.

Đạt được những thành tựu nổi bật trên, bên cạnh quyết tâm nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên NCSP, còn phải kể đến sự quan tâm sâu sắc và chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty Khí Việt Nam và hợp doanh, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các bên trong dây chuyền khí và hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền địa phương.

Thành tích vận chuyển 100 tỷ m3 khí một lần nữa khẳng định vai trò chiến lược của NCSP trong ngành công nghiệp Khí của Việt Nam, đánh đấu bước tiến quan trọng và đáng nhớ trong hơn 20 năm hoạt động an toàn, hiệu quả, tin cậy của Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn. Thành công của dự án đồng thời phản ánh vị thế quan trọng và chủ lực của PV GAS trong ngành công nghiệp Khí Việt Nam.

(Nguồn và ảnh: PV GAS)