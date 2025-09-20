Hệ thống két an toàn cho giới siêu giàu

Ngân hàng International Bank Vaults (IBV) ở London có tường lót thép và hệ thống an ninh sinh trắc học nhiều tầng là một trong những kho lưu trữ tư nhân an toàn nhất châu Âu và trên thế giới.

Tòa nhà của IBV London. Ảnh: International Bank Vaults

Theo CNN, IBV London nằm ở khu West End của London, trong một biệt thự cổ gần khách sạn cao cấp Dorchester. Lối vào tòa nhà 5 tầng luôn được khóa và có ít nhất một nhân viên bảo vệ cầu thang dẫn xuống két sắt, khu vực áp dụng nhiều biện pháp an ninh tiên tiến như máy quét vân tay và mống mắt cùng đầu đọc thẻ điện tử. Cả 3 yếu tố nhận dạng này phải hợp lệ để một người có thể đi qua "khu vực bẫy người" theo cách gọi của Sean Hoey, giám đốc điều hành cơ sở 5 năm tuổi của công ty IBV International Vaults. Tại đây, khách hàng được yêu cầu chờ giữa hai cổng và lớp kính chống đạn có thể chịu hỏa lực từ súng AK-47.

Trong khuôn viên tòa nhà có camera giám sát 24 giờ với 4 trạm theo dõi riêng biệt, chuông báo động đột nhập và cảm biến lũ lụt lắp trên sàn, trần và tường. Các cơ chế khóa phức tạp và hệ thống an ninh trên rất cần thiết nhằm bảo vệ tài sản bên trong với giá trị khoảng 54-81 triệu USD theo ước tính của Hoey.

Hoey cho biết khách hàng sử dụng dịch vụ bảo vệ tài sản của ngân hàng bao gồm người nổi tiếng, ngôi sao thể thao, hoàng tộc nước ngoài, triệu phú và tỷ phú. Nhiều khách hàng đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Dubai, Ấn Độ và Mỹ. Theo Business Insider, các két sắt cỡ nhỏ của công ty có giá từ 1.350 USD/năm và có kích thước bằng hộp giày đều đã được thuê hết, chỉ còn trống vài két lưu trữ cỡ trung đến lớn, đủ để chứa vali nặng và có giá lên tới 20.300 USD/năm.

Két an toàn ở IBV London hầu như đã kín chỗ. Ảnh: IBV London

Công ty không yêu cầu khách hàng tiết lộ vật phẩm đựng trong két an toàn hoặc giá trị tiền tệ của chúng. Tuy nhiên, để trở thành thành viên, khách hàng phải trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng và ký vào bảng điều khoản và điều kiện, bao gồm cấm lưu trữ hàng cấm như ma túy, rửa tiền hoặc gửi hàng cấm như ngà voi.

Thời gian khách hàng lưu trữ vật phẩm kéo dài trung bình 3-4 năm. Khi tái phân bổ két sắt, công ty sẽ lắp ổ khóa hoàn toàn mới, chỉ một chìa khóa chuyên dụng dành riêng cho mỗi khách hàng. "Nếu khách hàng làm mất nó, chúng tôi sẽ cần gọi thợ khóa chuyên nghiệp để khoan khóa. Chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác đều không thể tiếp cận két sắt ngoài chính khách hàng", Hoey cho biết.

Một số người băn khoăn kho lưu trữ tài sản có thể trở nên lỗi thời giống điện thoại bàn hoặc máy nghe nhạc cassette. Khi công nghệ cải tiến, công nghệ lưu trữ đám mây và các nền tảng kỹ thuật số khác giúp việc lưu trữ hồ sơ điện tử của di chúc, chính sách bảo hiểm và tài liệu quan trọng khác trở nên dễ dàng hơn. Theo ước tính của Wall Street Journal, số két ký gửi an toàn ngày nay ít hơn khoảng 20% so với 40 triệu chiếc cách đây 6 năm.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định nhu cầu về kho lưu trữ tư nhân lớn hơn trước. Theo Hoey, những kho đó cung cấp lựa chọn đáng tin cậy để lưu trữ tài sản trong bối cảnh rủi ro lạm phát và địa chính trị. Nhu cầu ngày càng tăng về nơi lưu trữ an toàn và riêng tư cho tài sản cá nhân ở Nam Phi đã thúc đẩy doanh nhân Ashok Sewnarain mở cơ sở IBV đầu tiên năm 2004 tại Durban. Với hơn 40.000 thành viên trên toàn thế giới, IBV đã mở rộng dịch vụ ra nhiều nước trên khắp thế giới.

An Khang (Theo CNN, Business Insider)