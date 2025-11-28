Hệ thống hạ tầng tạo tiềm năng phát triển khu Đông TP HCM

Mạng lưới hạ tầng như metro số 1, đường Liên Phường, ngày càng hoàn thiện tạo động lực phát triển khu Đông TP HCM, kéo theo sự dịch chuyển chọn nơi ở của giới thượng lưu.

Các chuyên gia đánh giá, khu Đông TP HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh khi mạng lưới hạ tầng trọng điểm liên tục bổ sung và hoàn thiện. Từ tuyến metro số 1 đến đường Liên Phường hay nút giao An Phú giai đoạn 1, mỗi công trình là "mắt xích" trong chiến lược phát triển toàn vùng, góp phần thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng cùng diện mạo đô thị tương lai phía Đông.

Tuyến đường Liên Phường (phường Bình Trưng Đông, TP HCM) mới đây chính thức thông xe một chiều. Dự án kết nối trực tiếp The Global City với đại lộ Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp và khu Thảo Điền, liên thông thẳng đến khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Tuyến Liên Phường thông xe. Ảnh: Masterise Homes

Công trình giúp giảm tải cho các trục giao thông chính như Đỗ Xuân Hợp, Mai Chí Thọ hay nút giao An Phú. Đại diện chủ đầu tư The Global City cho biết, việc rút ngắn thời gian di chuyển, chỉ khoảng 5 phút từ Thảo Điền, 10 phút từ Thủ Thiêm hoặc trung tâm quận 1 và 30 phút từ sân bay quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận khu đô thị.

Cùng với Liên Phường, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm khác cũng đang được triển khai khẩn trương. Các công trình như nút giao An Phú hoàn thiện từng phần, Vành đai 3 hướng đến thông xe trong tương lai gần, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng lên 8 làn, hay tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành được ưu tiên đầu tư.

Những dự án này đang tạo nên hệ thống kết nối liên hoàn, giúp khu Đông hình thành nền tảng cho trung tâm sống mới của TP HCM. Sự thay đổi này cũng kéo theo sự dịch chuyển chọn nơi ở của nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính, dù không rầm rộ nhưng thể hiện định hướng rất rõ ràng.

Phối cảnh không gian tiện ích tại The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Theo đại diện chủ đầu tư The Global City, trong bối cảnh khu Đông thay đổi từng ngày, khu đô thị thành điểm nhấn, giữ vai trò biểu tượng của chuẩn sống toàn cầu tại khu vực nói riêng và trung tâm TP HCM nói chung. Khu đô thị ghi dấu bằng nhịp sống hiện đại thông qua loạt tiện ích và hoạt động biểu tượng như: kênh đào nhạc nước, các sự kiện, chương trình âm nhạc tầm vóc quốc tế, khu phức hợp thể thao City Park... tạo dựng nhịp sống năng động, hiện đại, đầy sức sống. Trong nền chuyển động ấy, không gian an trú mang nhịp sống hoàn toàn khác bắt đầu được tìm kiếm.

Dựa trên nhu cầu ấy, chủ đầu tư giới thiệu bán đảo Sola - biểu tượng villa compound (khép kín) duy nhất tại The Global City, mang đến nhịp sống tách biệt, an nhiên, tĩnh tại và cân bằng. Những giá trị này đáp ứng đúng kỳ vọng của người có tầm nhìn - những khách hàng chủ động dịch chuyển để tìm không gian riêng tư, hài hòa mà vẫn thuận tiện kết nối với trung tâm.

Phối cảnh không gian nội khu của bán đảo Sola. Ảnh: Masterise Homes

Bán đảo Sola có ba mặt giáp nước tạo nên lớp đệm tự nhiên, giúp không gian luôn trong lành và tách biệt nhẹ nhàng khỏi khu vực xung quanh. Quy hoạch compound đóng, mật độ xây dựng thấp và hệ công viên nội khu phủ xanh tạo cảm giác an trú yên bình. Cộng đồng cư dân được định hình bởi những người lựa chọn lối sống kín đáo, đề cao sự riêng tư và ưu tiên giá trị sống bền vững.

Phân khu thừa hưởng trọn vẹn lợi thế hạ tầng của The Global City với khả năng kết nối nhanh đến các trục giao thông chính. Bên cạnh đó là hệ tiện ích quốc tế gồm trung tâm thương mại, trường học quốc tế liên cấp, bệnh viện, công viên kênh đào nhạc nước và các hoạt động giải trí - ẩm thực đa dạng. Toàn bộ hệ sinh thái đô thị được đáp ứng trong bán kính 15 phút đi bộ, tạo sự thuận tiện cho nhu cầu ở - làm việc - giải trí của cư dân.

Chủ đầu tư cho biết, với sự cộng hưởng giữa hạ tầng bên ngoài và giá trị nội tại của địa thế bán đảo giữa lòng khu đô thị, phân khu trở thành lựa chọn cho những người hiểu rằng nơi ở cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng của mình. Họ tìm không gian có nền tảng vững bền, nơi giá trị tài sản có thể tăng trưởng ổn định theo thời gian và đủ tiềm năng để đồng hành cùng thế hệ kế thừa trong tương lai.

Hoàng Đan