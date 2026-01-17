Hệ thống giải golf quốc gia năm 2026

Năm nay, Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) sẽ tổ chức tổng cộng 23 giải đấu trên ba cấp độ chuyên môn cho nam và nữ, với lịch trình từ tháng 3 đến tháng 12.

Trong thông báo vào chiều 15/1, VGA sẽ triển khai 10 giải chuyên nghiệp, trong đó ba giải cho VGA Tour cấp cao nhất, còn lại cho Development Tour. Trong các cuộc so tài này, Vietnam Masters có quỹ thưởng lớn nhất, khi ở mức hai tỷ đồng và là sự kiện đòi hỏi chuyên môn nhiều nhất do nằm trên nhánh hạng nhì của hệ thống giải golf chuyên nghiệp châu Á – Asian Tour.

Bên cạnh đó, môn golf tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc vào tháng 11 cũng được VGA xác định ở cấp độ chuyên nghiệp và là giải vô địch quốc gia. Mang nhiệm vụ quản lý và phát triển golf, VGA ra mắt Development Tour từ 2024 cho giới golf chuyên nghiệp thêm kinh nghiệm và tài chính trên đường phát triển sự nghiệp ở cấp cao hơn, nhất là trình độ "pro – tour" châu Á, Âu hoặc Mỹ.

Với trình độ nghiệp dư, VGA sẽ chủ trì bảy giải thuộc Vietnam Amateur Series 2026. Nhóm này có các điểm nhấn như Vô địch nghiệp dư nam nữ quốc gia (VAO và VLAO) theo thể thức đấu gậy, Union Cup kiểu đấu hố giữa hai miền Nam - Bắc, lấy cảm hứng từ Ryder Cup (Mỹ - châu Âu) và Presidents Cup (Mỹ - Quốc tế).

Còn mảng golf trẻ năm nay tiếp tục ghi nhận sáu giải thuộc Junior Tour, bên cạnh những sự kiện do các hội golf địa phương chủ trì. Những năm qua, đây là hoạt động chiến lược khi góp phần đáng kể vào việc tìm kiếm tài năng và đẩy vọt thành tích cho golf Việt Nam trên các đấu trường quốc tế.

Trong hành trình đó, các gương mặt nổi bật đã đặt mốc lịch sử là Nguyễn Anh Minh sinh năm 2007, Lê Khánh Hưng và Lê Chúc An đều sinh năm 2008. Anh Minh đoạt HC đồng SEA Games 2023 tại Campuchia, HC bạc SEA Games 2025 ở Thái Lan, á quân US Junior Amateur 2025 danh giá do Hiệp hội golf Mỹ chủ trì.

Trong khi đó, Khánh Hưng đoạt HC vàng SEA Games 2023 ở Campuchia, T5 tại giải Vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương, còn Chúc An cán đích thứ ba tại SEA Games 2025 và qua đó trở thành golfer nữ Việt Nam đầu tiên lĩnh huy chương trong lịch sử Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á.

Hiệp hội Golf Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2023 có 53 thành viên Ban Chấp hành. Trong đó ông Lê Kiên Thành, sinh năm 1955, giữ chức Chủ tịch, Vũ Nguyên là Tổng thư ký cùng 10 Phó chủ tịch chuyên trách. Ông Vũ Nguyên, sinh năm 1992, là Tổng thư ký trẻ nhất trong lịch sử tổ chức này.

Quốc Huy