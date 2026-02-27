Hệ thống ghép nối tự động thúc đẩy môi giới vận tải số

Thị trường môi giới vận tải số được dự báo tăng lên 8,6 tỷ USD vào năm 2035, nhờ sự phát triển của nền tảng đám mây, ứng dụng di động và công nghệ AI tối ưu ghép nối hàng hóa.

Thị trường môi giới vận tải số (digital freight brokerage) đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự "bùng nổ" của các hệ thống ghép nối hàng hóa tự động và nền tảng công nghệ dựa trên dữ liệu thời gian thực. Theo báo cáo mới nhất của Global Market Insights, Inc., quy mô thị trường này được dự báo sẽ tăng từ hơn 4,9 tỷ USD hiện nay lên trên 8,6 tỷ USD vào năm 2035.

Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi xu hướng các chủ hàng ngày càng phụ thuộc vào các hệ thống ghép nối tự động và các công cụ số cho phép truy cập tức thì vào năng lực vận tải của hãng xe. Tối ưu chi phí tiếp tục là động lực then chốt khi doanh nghiệp tìm đến các nền tảng trực tuyến để tinh gọn quy trình, giảm thao tác thủ công và tiết giảm chi phí vận chuyển.

Phân khúc nền tảng dựa trên điện toán đám mây chiếm 64,3% thị phần năm 2025 nhờ làn sóng chuyển dịch sang các hệ thống quản lý vận tải tích hợp công nghệ cloud. Phần lớn nền tảng quản lý hàng hóa mới được xây dựng trên kiến trúc đám mây, tận dụng dòng vốn đầu tư toàn cầu vào hạ tầng số để hiện đại hóa hoạt động logistics.

Tài xế kiểm tra chứng từ trước khi xe xuất bến, đảm bảo quy trình vận chuyển diễn ra đúng kế hoạch và minh bạch từng chặng. Ảnh: Drazen AdobeStock

Các nền tảng dựa trên ứng dụng di động cũng chiếm 61,3% thị phần năm 2025. Sự phổ biến của smartphone cùng công cụ tương tác tài xế giúp truy cập nhanh thông tin đơn hàng, chứng từ điện tử và tính năng ghép nối dựa trên vị trí theo thời gian thực.

Tại Mỹ, thị trường môi giới vận tải số chiếm 86,2% thị phần khu vực và tạo doanh thu 1,76 tỷ USD trong năm 2025. Hạ tầng số phát triển, khối lượng vận tải đường bộ lớn và nhu cầu giao hàng chặng cuối tăng cao đang hỗ trợ mạnh việc áp dụng nền tảng số. Tài xế độc lập và đội xe nhỏ ngày càng sử dụng thông báo đơn hàng qua di động và kết nối telematics để duy trì nguồn hàng ổn định.

Các doanh nghiệp dẫn đầu củng cố vị thế bằng cách đầu tư vào động cơ ghép nối dựa trên trí tuệ nhân tạo, phân tích dự báo và công cụ định giá tự động nhằm tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian kết nối giữa hàng hóa và phương tiện. Đồng thời, họ mở rộng nền tảng cloud-native để nâng cao khả năng mở rộng và độ tin cậy cho cả chủ hàng lẫn hãng vận tải.

Việc tích hợp dữ liệu telematics, theo dõi thời gian thực và chứng từ số hóa đang giúp hình thành quy trình vận hành khép kín từ đặt hàng đến giao nhận. Các thỏa thuận hợp tác chiến lược với hãng vận tải, nhà cung cấp dịch vụ logistics và doanh nghiệp phần mềm chuỗi cung ứng tiếp tục mở rộng mật độ mạng lưới và khả năng sẵn có của đơn hàng trên nền tảng.

Xu hướng phát triển giải pháp "mobile-first" được đẩy mạnh nhằm tăng tương tác với tài xế và rút ngắn thời gian giao dịch. Những cải tiến về tự động hóa tuân thủ, bảo mật nền tảng và trải nghiệm người dùng trở thành yếu tố phân hóa cạnh tranh, đồng thời góp phần giữ chân khách hàng trong thị trường môi giới vận tải số đang tăng trưởng nhanh.

Môi giới vận tải số (digital freight brokerage) là mô hình trung gian kết nối chủ hàng và đơn vị vận tải thông qua nền tảng công nghệ trực tuyến thay vì phương thức môi giới truyền thống qua điện thoại, email hay giấy tờ thủ công. Thay vì nhân viên môi giới tìm xe và thương lượng giá thủ công, hệ thống số sử dụng phần mềm, dữ liệu thời gian thực và thuật toán để tự động ghép nối đơn hàng với tài xế hoặc đội xe phù hợp. Chủ hàng có thể đăng tải nhu cầu vận chuyển, theo dõi lộ trình, quản lý chứng từ và thanh toán trên cùng một nền tảng.

Khác với môi giới truyền thống, mô hình này thường tích hợp các công nghệ như trí tuệ nhân tạo để tối ưu ghép nối, phân tích dữ liệu để dự báo giá cước và theo dõi định vị GPS để cập nhật trạng thái giao hàng theo thời gian thực. Nhờ đó, quy trình minh bạch hơn, rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí vận hành.

Hải My (Theo FoodLogistics)