Hệ thống e-GP nâng cấp đáp ứng Luật Đấu thầu 2023

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nâng cấp tính năng nhằm đáp ứng quy định của Luật Đấu thầu 2023, từ ngày 1/1/2024.

Đầu tiên, hệ thống thay đổi vai trò đăng tải thông tin của chủ đầu tư và bên mời thầu. Theo đó, chủ đầu tư phải đăng tải trên hệ thống cả năm thông tin sau: kế hoạch lựa chọn nhà thầu sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên hoặc chi khác, kết quả lựa chọn nhà thầu, danh sách nhà thầu vi phạm, thông tin hợp đồng, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

Trong đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên hoặc chi khác trước đây do bên mời thầu đăng tải, kể từ ngày 1/1/2024 phải do chủ đầu tư đăng. Đồng thời, chức năng đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu cũng do chủ đầu tư đảm nhận đối với các gói thầu được đăng tải mới từ 1/1/2024. Ngoài ra, hệ thống bổ sung chức năng cho phép chủ đầu tư đăng danh sách nhà thầu vi phạm.

Điểm thứ hai, hệ thống thêm chức năng quản lý kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho phép chủ đầu tư đăng tải lên hệ thống trong trường hợp chọn áp dụng.

Kế đến là chỉnh sửa kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông tin gói thầu. Chủ đầu tư cần lưu ý với các trường thông tin, loại hợp đồng bổ sung, thay đổi về giá trị bảo đảm dự thầu và việc ngừng áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 khi đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống và các kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt từ ngày 1/1/2024 này sẽ phải đăng tải trên hệ thống chậm nhất sau năm ngày làm việc, thay vì bảy ngày làm việc như trước đây.

Người dùng thao tác trên hệ thống. Ảnh: Hệ thống e-GP

Tiếp theo là thay đổi giá trị bảo đảm dự thầu trong thông báo mời thầu và thay đổi các quy định về thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu, sửa đổi thông báo mời thầu. Nhà thầu và đầu tư cần lưu ý các thay đổi về mức bảo đảm dự thầu theo đúng quy định. Hệ thống cũng thực hiện điều chỉnh các quy tắc cảnh báo về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu từ 1/1/ 2024. Các đơn vị cần lưu ý để đảm bảo tham dự hoặc cập nhật hồ sơ theo đúng quy định, tránh trường hợp quá hạn và không thể tham dự thầu, điều chỉnh hồ sơ dự thầu.

Trước đây, tài khoản tổ chuyên gia chỉ có chức năng đánh giá hồ sơ dự thầu, với thay đổi mới, vai trò này có thể thực hiện thêm chức năng lập hồ sơ mời thầu.

Thời gian đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu và các ràng buộc khác tại chức năng này cũng có thay đổi. Với các gói thầu đăng tải thông báo mời thầu từ 1/1/2024, chủ đầu tư cần lưu ý thực hiện đăng tải kết quả trên hệ thống chậm nhất năm ngày làm việc từ ngày văn bản được ban hành.

Bên cạnh các thay đổi chính, hệ thống cũng chỉnh sửa, bổ sung các biểu mẫu, ràng buộc, quy tắc theo đúng quy định tại Luật Đấu thầu năm 2023. Điều này đảm bảo quá trình đấu thầu qua mạng trên hệ thống thực hiện thông suốt, minh bạch, hiệu quả.

Minh Huy