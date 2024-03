Hệ thống điều hòa nhiệt độ trên trạm vũ trụ Trung Quốc

Trạm vũ trụ Thiên Cung ở độ cao 400 km phía trên Trái Đất, luôn có nhiệt độ giống như mùa xuân, cung cấp môi trường tối ưu cho các phi hành gia sinh sống và làm việc.

Phi hành đoàn Thần Châu 17 làm việc trong trạm Thiên Cung. Ảnh: CMS

Để bảo vệ phi hành gia an toàn trước nhiệt độ cực hạn trong trạm vũ trụ, có thể lên tới 150 độ C dưới ánh nắng Mặt Trời trực tiếp và giảm xuống -100 độ C trong bóng tối, trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc sử dụng hệ thống kiểm soát nhiệt tiên tiến, CGTN hôm 22/3 đưa tin.

Hệ thống sử dụng mạch chất lỏng khép kín ở mọi ngóc ngách của cabin. Thông qua sự tuần hoàn liên tục của chất lỏng đặc biệt bên trong đường ống, hệ thống thu thập nhiệt lượng sinh ra từ thiết bị và phi hành gia, sau đó vận chuyển nhiệt lượng qua mạch tới thiết bị và cấu trúc phù hợp, làm mát những khu vực quá nóng và làm ấm khu vực quá lạnh.

Do đó, hệ thống không chỉ cung cấp điều kiện dễ chịu cho phi hành gia mà còn đảm bảo hoạt động thông thường của thiết bị và công cụ thử nghiệm cần kiểm soát nhiệt độ. Môi trường này cũng cho phép trồng rau củ trên trạm vũ trụ.

Các phi hành gia trồng rau củ trên trạm không chỉ có thể nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường vũ trụ đặc biệt như vi trọng lực đối với sự phát triển của thực vật và sinh lý, mà còn giảm bớt áp lực của chính họ và điều hòa cảm xúc tâm sinh lý theo hướng tích cực. Quan trọng hơn, họ có thể thu thập thức ăn, oxy và nước uống.

Chức năng duy trì sự sống của thực vật đóng vai trò quan trọng trong thiết lập hệ thống hỗ trợ sự sống tự cung tự cấp ngoài hành tinh, đủ để giảm chi phí cung cấp nhu yếu phẩm cho các nhiệm vụ có người lái dài hạn. Nghiên cứu hệ thống hỗ trợ sự sống ngoài hành tinh đang được các cơ quan vũ trụ chú trọng.

An Khang (Theo CGTN)