Hệ thống đê tỷ đô bảo vệ New Orleans trước bão Ida

MỹHệ thống đê bao quanh thành phố New Orleans, bang Louisiana được tu sửa từ sau bão Katrina, phát huy tác dụng khi siêu bão cấp 4 Ida tràn qua.

Công trình "Great Wall of Louisiana" xây dọc hồ Borgne năm 2013 nằm trong chương trình tu sửa đê của New Orleans sau bão Katrina. Ảnh: Ben Depp

Sau Katrina, chính phủ xây dựng lại hệ thống đê dưới tên gọi Hệ thống giảm rủi ro thiệt hại do bão New Orleans. Quá trình xây dựng bắt đầu trước mùa bão 2006 và tập trung sửa 50 chỗ vỡ đê. Chương trình tiếp tục với hàng loạt dự án xây dựng lớn, bao gồm rào ngăn sóng cồn dài 2,9 km, rộng 46 m với chi phí 1,3 tỷ USD dọc hồ Borgne, được biết đến với tên gọi "Great Wall of Louisiana."

Hệ thống đê đã chặn nước lũ bên ngoài thành phố. Đó là kết quả tốt trong tình hình bão Ida tàn phá vùng đông bắc nước Mỹ, gây ngập lụt lịch sử và khiến hàng chục người ở 5 bang miền đông thiệt mạng.

Ngay cả sau khi suy yếu, bão Ida vẫn gây mưa lớn khi di chuyển ngang qua đất nước từ vùng duyên hải vịnh Mexico. Ở Công viên Trung tâm tại thành phố New York, cơn bão trút lượng mưa kỷ lục 7,6 cm trong vòng một giờ. Trong tình hình tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, bão Ida phản ánh rủi ro đối với ngày càng nhiều cộng đồng dân cư.

Ở bang Louisiana, bão Ida giải đáp câu hỏi đã ám ảnh người dân New Orleans từ khi bão Katrina làm ngập thành phố năm 2005. Liệu hệ thống đê do chính phủ liên bang xây dựng lại và gia cố với chi phí 14,5 tỷ USD có chịu được bão mạnh hay không? Nhiều cơn bão đã đi qua Louisiana trong những năm qua nhưng Ida là cơn bão đầu tiên sánh ngang với Katrina và hệ thống đê đã vượt qua thử thách lớn này.

Ida đổ bộ vào đất liền cách New Orleans khoảng 80 km về phía tây và được phân loại là bão cấp 4, một trong những cơn bão mạnh nhất quét qua bang Louisiana từ thập niên 1850. Sau đó, diễn biến cơn bão gần giống kịch bản xấu nhất mà các kỹ sư lập mô hình từ thời Katrina khi họ tiến hành sửa chữa và gia cố 563 km đê điều, bơm nước, tường ngăn lũ và cửa xả lũ, bao gồm 214 km đê vành đai bao quanh thành phố.

An Khang (Theo National Geographic)