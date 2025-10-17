Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt kỷ niệm 20 năm thành lập

Phú ThọCông ty cổ phần Tập đoàn Lạc Việt - Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/9.

Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (LVFH) tiền thân là Phòng khám Quán Sứ, chuyên khoa ung bướu với 30 giường bệnh, đi vào hoạt động từ ngày 17/10/2005. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, hệ thống hiện có ba bệnh viện đặt tại các phường Vĩnh Phúc, Phúc Yên của tỉnh Phú Thọ và phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội với quy mô 480 giường bệnh kế hoạch, hơn 700 giường bệnh thực kê, với nhiều chuyên khoa cùng đội ngũ hơn 400 bác sĩ và 800 cán bộ nhân viên làm việc 24/7; trong đó, trên 80% cán bộ, y, bác sĩ có trình độ sau đại học.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ hai từ phải sang) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hệ thống đã đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển mạnh các chuyên ngành như ung bướu, can thiệp tim mạch, hỗ trợ sinh sản, phẫu thuật nội soi, vi phẫu, chấn thương chỉnh hình; và các chuyên khoa nền tảng như hồi sức cấp cứu, sản, nhi, thận - lọc máu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm...

Trung bình mỗi năm, Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám và điều trị bệnh cho hơn 300.000 lượt bệnh nhân. Đặc biệt, hệ thống đã hợp tác với Bệnh viện K trong chuyển giao kỹ thuật xạ trị, hóa trị và phẫu thuật ung thư. Hệ thống thành công trong cấp cứu sinh non, mổ u não cho bệnh nhân cao tuổi, can thiệp tim mạch phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại địa phương, giảm tải cho tuyến trên và thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa y tế của Đảng và Nhà nước.

Bà Phùng Thị Kim Nga - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty Tập đoàn Lạc Việt vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập hệ thống y tế Lạc Việt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt nhiều lần được UBND tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen, được lãnh đạo Bộ Y tế tuyên dương. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt và cá nhân ThS. BSCKII Nguyễn Nguyên Đông nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đại diện bệnh viện chia sẻ, phần thưởng cao quý ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của Lạc Việt, song cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao để bệnh viện tiếp tục đổi mới, phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia đánh giá Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt đã trở thành địa chỉ tin cậy, khám và điều trị cho hàng triệu lượt bệnh nhân cũng như làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, bệnh viện tiếp tục là điểm sáng của y tế tư nhân Việt Nam, góp phần xây dựng hệ thống y tế ngày càng hiện đại, bền vững.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hệ thống Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt tiếp tục thực hiện tốt phương châm "Chăm sóc người bệnh bằng cả trái tim" thông qua việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; chủ động phối hợp với các bệnh viện ở tuyến Trung ương, các chuyên gia quốc tế

Thứ trưởng cho biết Bộ Y tế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hệ thống trong việc chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực và hội nhập quốc tế.

Giáo sư, Viện sĩ. Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (thứ hai từ trái sang) trao bằng khen của Hiệp hội cho các thành viên của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chiều cùng ngày, Lạc Việt tổ chức hội thảo khoa học y khoa với nhiều tham luận của giáo sư, tiến sĩ đầu ngành đến từ các bệnh viện tuyến trung ương về điều trị một số bệnh như ung thư phổi, đột quỵ, sỏi đường mật...

(Nguồn: Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt)