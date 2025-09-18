Hệ thống bán lẻ SATRA tung combo 'đi chợ hộ'

Hệ thống bán lẻ SATRA giới thiệu chương trình mua hàng online cùng các combo "đi chợ hộ" từ bữa cơm Việt đến gia vị, hàng thiết yếu, chăm sóc nhà cửa.

Được thiết kế nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA), các combo "đi chợ hộ" mang chủ đề "30 năm đồng hành - gắn kết bữa cơm Việt". Tất cả 4 siêu thị tự chọn Satramart và gần 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods trong hệ thống bán lẻ SATRA đều tham gia chương trình này, kéo dài từ nay đến 31/10.

Các dịch vụ nhằm phục vụ hầu hết nhu cầu cần thiết hàng ngày cho người nội trợ làm văn phòng, có ít thời gian đi chợ hoặc thời gian chế biến thức ăn. "Sử dụng combo này sẽ tiết kiệm được thời gian vào bếp và ưu tiên thời gian quây quần gia đình bên các bữa cơm ấm cúng", đại diện SATRA chia sẻ.

Các gói hàng giúp người dùng trải nghiệm sự tiện lợi, tiết kiệm đáng kể về thời gian. Ảnh: SATRA

Trong đó, các combo "bữa cơm gia đình Việt" thiết kế các món ăn thuần Việt, dễ chế biến và phù hợp với đa số khẩu vị của người dân tại khu vực. Bữa ăn đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng với đa dạng thực phẩm gồm thịt (hoặc gà, cá, trứng), các loại rau, trái cây, sữa chua... trong một set, cùng cách kết hợp sẵn, giúp các gia đình dễ dàng chuẩn bị bữa cơm hàng ngày. Đơn cử như gói gà kho, canh ngọt, bắp cải xào có giá 130.750 đồng; combo cá chiên, canh bí, cải thìa xào giá 230.200 đồng; hay cá kho, canh cải thịt xay giá 273.050 đồng.

Đại diện SATRA cho biết, các combo được thiết kế từ nguyên liệu tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng, thích hợp cho 2 đến 3 người dùng, đặc biệt phù hợp với gia đình có bố mẹ bận đi làm và con đi học.

Bên cạnh đó, SATRA còn giới thiệu các gói hàng gia vị, hàng thiết yếu, chăm sóc nhà cửa nhằm giúp khách hàng có thể mua đầy đủ những thứ cần thiết phục vụ tối thiểu nhu cầu liên quan, tránh việc mất thời gian đi mua hàng mà vẫn có thể thiếu hoặc quên mua một vài món. Các combo này có mức giá từ 225.800 đồng đến 478.600 đồng, gồm các sản phẩm phục vụ nhu cầu dài ngày, như gạo ST25, dầu ăn, nước mắm, mì gói, bột ngọt, đường, nước giặt, nước rửa chén... được chọn lọc từ các thương hiệu uy tín.

Các gói "đi chợ hộ" được thiết kế nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập SATRA. Ảnh: SATRA

Riêng tại các cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods có thêm 4 combo (gồm cả combo bữa ăn, gia vị, hàng thiết yếu, chăm sóc gia đình) phục vụ người tiêu dùng với mức giá từ 61.000 đồng đến hơn 500.000 đồng.

Nhiều khách hàng cho biết, họ lựa chọn các combo vì nhận thấy tổng số tiền bỏ ra ít hơn so với mua lẻ từng món, chưa kể giảm bao bì đóng gói, hạn chế rác thải môi trường.

Khách hàng chỉ cần gọi vào số hotline của hệ thống bán lẻ SATRA, đặt hàng qua các ứng dụng zalo OA, mạng xã hội... của siêu thị Satramart hoặc cửa hàng Satrafoods gần nhất để đặt hàng. Sau đó, nhân viên siêu thị hoặc cửa hàng Satrafoods sẽ lựa chọn những sản phẩm tươi ngon nhất theo combo và giao đến tận nhà.

SATRA kỳ vọng các combo đi chợ hộ sẽ góp phần giữ gìn thói quen nấu nướng, gắn kết gia đình Việt bên mâm cơm, đồng thời thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững, thân thiện với môi trường.

Trong thời gian từ nay đến 31/10, toàn bộ đơn vị trong hệ thống bán lẻ SATRA đồng loạt triển khai chương trình giảm giá sâu cho nhiều mặt hàng thiết yếu, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập.

Chương trình giảm giá sâu cho nhiều mặt hàng thiết yếu, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập SATRA đang được triển khai. Ảnh: SATRA

Theo đại diện SATRA, các hoạt động này nhằm tri ân khách hàng đã gắn bó doanh nghiệp trong suốt ba thập kỷ qua, đồng thời khuyến khích tiêu dùng xanh và an toàn. Các mặt hàng trong chương trình được ưu tiên lựa chọn từ doanh nghiệp đạt chứng nhận OCOP hoặc danh hiệu Doanh nghiệp xanh TP HCM.

Hoàng Anh