Hệ thống AI hỗ trợ an ninh tại lễ kỷ niệm Quốc khánh

Giải pháp Rar-Hanet dùng công nghệ AI nhận diện gương mặt, kết hợp căn cước công dân gắn chip hỗ trợ đảm bảo an ninh cho lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách mời quốc tế cùng khoảng 6.600 đại biểu của 33 tỉnh, thành phố trong cả nước.

100 máy quét căn cước công dân đã được triển khai tại các cổng ra vào chính của sự kiện. Ảnh: Hanet

Để bảo đảm an ninh cho sự kiện, giải pháp kiểm soát an ninh Rar-Hanet đã được lắp đặt tại 6 vị trí cửa ra vào. Các điểm bao gồm điểm giao cắt Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu; khu vực Bắc Sơn - phía sau Đài tưởng niệm; giao lộ Điện Biên Phủ - Độc Lập; số 8 Hùng Vương; Ông Ích Khiêm - Lê Hồng Phong; và số 17 Ngọc Hà.

Các thiết bị này sẽ hoạt động từ 1h đến 12h ngày 30/8 (tổng duyệt) và ngày 2/9 (chính thức). Khách mời khi đến tham dự sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip để làm thủ tục ra vào tại khu vực Quảng trường Ba Đình trong hai ngày 30/08 (tổng duyệt) và 2/9 (chính thức).

Hệ thống quét cho phép xác thực danh tính chỉ trong chưa đầy một giây. Khi khách mời quét CCCD gắn chip, thông tin và hình ảnh được hiển thị trực tiếp trên màn hình máy tính bảng, đồng thời dữ liệu được lưu trữ bảo mật để báo cáo và quản lý. Giải pháp này được phát triển bởi Trung tâm RAR thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công An và Công ty Cổ phần Công nghệ Hanet (thành viên Tập đoàn Công nghệ G-Group).

Trước đó, giải pháp từng được áp dụng tại lễ diễu binh 30/4, hỗ trợ kiểm soát hơn 10.000 lượt khách mời. Việc triển khai tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được đánh giá sẽ giúp giảm ùn tắc tại các điểm ra vào, đồng thời tăng độ chính xác và an toàn trong công tác check-in cho khách tham dự.

4h, ngày 30/8, hệ thống này được áp dụng để thực hiện bảo đảm an ninh tại các điểm ra vào sự kiện. Ảnh: Hanet

Cùng với ứng dụng công nghệ, lực lượng chức năng đã huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, tổ chức nhiều vòng bảo vệ, phân luồng giao thông, chuẩn bị phương án y tế và cứu hộ. Bộ Y tế bố trí xe cấp cứu, nhân viên túc trực tại các điểm tập trung đông người để xử lý tình huống khẩn cấp. Nhằm tạo điều kiện để nhân dân theo dõi sự kiện, Hà Nội sẽ triển khai lắp đặt 285 màn hình LED tại các địa điểm công cộng, cơ quan, trường học và sân vận động.

Hoài Phương