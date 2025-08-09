Hệ thống AI có thể giúp máy bay gặp nạn thoát hiểm

Hệ thống cứu sinh sử dụng AI của các nhà nghiên cứu ở Dubai có thể giảm đáng kể tốc độ và lực tác động khi máy bay có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Hệ thống AI sẽ kích hoạt bộ túi khí ngoài để giúp giảm bớt lực tác động lên máy bay. Ảnh: Design Boom

Design Boom hôm 7/8 đưa tin giáo sư Dharsan Srinivasan và cộng sự Eshel Wasim ở Viện Công nghệ và Khoa học Birla tại Pilani, Dubai (BITS Pilani) giới thiệu ý tưởng thiết kế hệ thống cứu sinh khi máy bay rơi dựa vào AI, sử dụng túi khí bên ngoài để giảm tác động khi hạ cánh đột ngột. Hệ thống này hoạt động bằng cách sử dụng cảm biến và phần mềm AI có thể phát hiện khi nào tai nạn xảy ra.

Nếu hệ thống dự đoán sắp xảy ra tai nạn và máy bay đang bay ở độ cao dưới 914 m, hệ thống sẽ tự động kích hoạt, bao bọc máy bay bằng túi khí ngoài phồng to (phi công cũng có thể dừng hệ thống nếu cần). Hệ thống mang tên Project Rebirth cũng giám sát tình trạng động cơ, hướng đi, tốc độ, độ cao, nhiệt độ và hoạt động của phi công trước khi tự ra quyết định.

Ý tưởng của nhóm nghiên cứu là sử dụng bộ túi khí tốc độ cao đặt ở mặt trước, dưới và sau máy bay. Làm từ vật liệu nhiều lớp, chúng có thể triển khai trong vòng chưa đầy hai giây, hấp thụ lực tác động, giảm thiệt hại cho máy bay và hành khách. Nếu động cơ vẫn hoạt động, tính năng đẩy ngược sẽ được kích hoạt, làm chậm tốc độ máy bay trước khi chạm đất.

Nếu động cơ không hoạt động, bộ đẩy khí sẽ được kích hoạt để giảm tốc độ máy bay và ổn định phương tiện trong quá trình hạ cánh. Phần cuối cùng của hệ thống là hỗ trợ cứu hộ. Các nhà nghiên cứu đề xuất sơn vỏ máy bay màu cam sáng, đồng thời trang bị thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại, thiết bị GPS và đèn nhấp nháy, giúp dễ dàng xác định địa điểm phương tiện gặp nạn, cho phép đội cứu hộ đến hiện trường nhanh hơn.

Thiết kế của Project Rebirth dựa trên ba mục tiêu: làm chậm tốc độ máy bay trước khi chạm đất, hấp thụ lực va chạm và giúp đội cứu hộ có mặt nhanh chóng. Nhóm chuyên gia từ BITS Pilani đã nghiên cứu các hệ thống hiện có trên máy bay dân sự và quân sự, xem xét báo cáo tai nạn và các vật liệu khoa học như Kevlar, TPU, Zylon và chất lỏng thông minh. Họ đã chế tạo một nguyên mẫu nhỏ của hệ thống cứu sinh, sử dụng cảm biến, bình chứa carbon dioxide và bộ vi điều khiển. Phần mềm AI điều khiển tất cả trang bị an toàn cho hệ thống cứu sinh trong tai nạn máy bay.

Hệ thống Project Rebirth đọc những thay đổi về tốc độ, lực và độ rung, sau đó bắt đầu biện pháp an toàn theo thứ tự. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm hệ thống trong mô phỏng máy tính, kết quả cho thấy nó giảm hơn 60% tác động. Họ cũng chuẩn bị dữ liệu, kết quả và thiết kế, và lên kế hoạch làm việc với nhiều nhà sản xuất máy bay và phòng thí nghiệm để xây dựng mô hình kích thước đầy đủ nhằm thử nghiệm dự án trong đường hầm gió và các mô phỏng tai nạn. Theo họ, Project Rebirth được thiết kế để hoạt động trong cả máy bay mới và cũ và hãng hàng không có thể lắp đặt hệ thống trên máy bay đang hoạt động.

An Khang (Theo Design Boom)