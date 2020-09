Hệ sinh thái 'xanh' trong dự án The Apus

Tập đoàn PPG Holdings ứng dụng công nghệ kết hợp phát triển bền vững đi đôi bảo vệ môi trường trong dự án nghỉ dưỡng đầu tay.

The Apus là một trong những khu nghỉ dưỡng "xanh" dành cho giới thượng lưu đầu tiên tại khu du lịch mới nổi Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu). Chủ nhân dự án không chỉ tận hưởng trọn vẹn mảng xanh với bầu không khí trong lành, "lá phổi xanh" khổng lồ 32km2 của núi Minh Đạm, bờ biển dài 8km mà còn sở hữu ứng dụng công nghệ xanh mà đơn vị phát triển dự án đã dành nhiều tâm huyết chăm chút.

Phối cảnh dự án.

Gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, đơn vị phát triển dự án The Apus - Công ty Cổ phần Phạm Phúc Gia - PPG Holdings còn là tập đoàn kinh doanh đa ngành với 4 trụ cột chính. Đó là công nghệ Smart Home, bao gồm hệ thống water tank, nhà thông minh kiểm soát an ninh từ xa, rèm cửa tự động, công tắc cảm ứng, kết nối bằng sóng RF, chiếu sáng thông minh, cảm ứng chuyển động; công nghệ năng lượng tái tạo với hệ thống pin năng lượng mặt trời Solar Panel, tua bin quạt gió; công nghệ đèn trang trí cho phép điều khiển ánh sáng thông minh và tạo ra hiệu ứng đa sắc mầu và bãi đỗ xe thông minh. Tất cả những công nghệ tiên tiến này đều được PPG Holdings ứng dụng trong dự án The Apus.

Theo đại diện PPG Holdings, ban đầu dự án được cấp phép xây dựng gồm 60 căn biệt thự nghỉ dưỡng, nhưng với mong muốn dành nhiều quỹ đất hơn để phát triển tiện ích và mảng xanh, chủ đầu tư đã chủ động giảm số lượng xuống còn 58 căn biệt thự mang tên The Eden Villa với khuôn viên từ 300 đến 480m2.

"Khởi nghiệp" trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng sau khi nhiều "gã khổng lồ" đã gia nhập thị trường và đạt được những thành công nhất định, lãnh đạo PPG Holdings nhìn nhận, muốn phát triển nhanh, mạnh hơn cần ứng dụng công nghệ vào dự án.

"Đến thời điểm này, tôi muốn đưa tất cả tiện ích công nghệ tốt nhất vào The Apus bởi tôi biết rằng, khi dự án đã hoàn thiện, cơ hội thay đổi sẽ rất khó. Vì vậy, trong quá trình phát triển dự án, nếu thấy có thể áp dụng công nghệ tốt đến đâu cho dự án thì tôi sẽ thay đổi từng ngày, từng tuần, từng tháng chứ không phải chỉ dừng lại như thế này", ông Phạm Công Tuyến, Chủ tịch HĐQT PPG Holdings chia sẻ.

Khu biệt thự trong dự án The Apus.

Chẳng hạn, các mái nhà của khu biệt thự The Eden Villa đều trang bị hệ thống Solar Panel, giúp giảm tiếng ồn khi mưa, giảm nhiệt lượng hấp thụ xuống mái nhà khi nắng, đồng thời tạo ra được nguồn năng lượng điện xanh giá 0 đồng.

"Tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền và liên quan đến phát triển xanh, phát triển bền vững. Đất nước ta đang phát triển như vũ bảo nhưng nguồn điện thiếu rất thiếu. Đây không chỉ là việc tiết kiệm được chi phí bởi khu nghỉ dưỡng sử dụng điện dịch vụ nên giá thành rất cao, mà còn mang yếu tố nhân văn", lãnh đạo PPG Holdings khẳng định.

Ngoài ra, The Apus cũng tiên phong ứng dụng công nghệ bãi đỗ xe thông minh. Theo tính toán của PPG Holdings, để một chiếc xe đậu được vào trong bãi xe thông thường cần tới 12m2 đất. Trong khi đó, bãi đỗ xe thông minh có thể giảm được một phần ba chi phí đất nhưng lại lời được số lượng xe tăng lên tới 6 lần.

Là nhà phân phối độc quyền cano, du thuyền jetski, đặc biệt là 28 môn thể thao dưới nước nhưng do định hướng sử dụng năng lượng sạch cho dự án The Apus nên PPG Holdings cũng hạn chế sử dụng động cơ đốt trong mà thay thế bằng động cơ điện.

6 lợi thế của dự án The Apus