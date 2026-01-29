Hệ sinh thái tiện ích tại Ocean City thúc đẩy khai thác lưu trú

Ocean City được quy hoạch theo mô hình tích hợp ở, giải trí, thương mại, tạo điều kiện để bất động sản vừa phục vụ sinh hoạt, vừa có thể vận hành lưu trú và dịch vụ quanh năm.

Nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí hiện nay diễn ra thường xuyên hơn thay vì chỉ tập trung vào vài kỳ nghỉ dài. Nhiều người có xu hướng kết hợp làm việc từ xa, nghỉ cuối tuần, vui chơi và gặp gỡ bạn bè trong cùng một không gian. Điều này khiến ngôi nhà không chỉ để ở, mà còn có thể sử dụng linh hoạt cho nhiều mục đích.

Trong bối cảnh đó, siêu đô thị Ocean City được quy hoạch thành không gian tích hợp, nơi khu ở nằm cùng hệ thống vui chơi, thương mại và dịch vụ. Nhờ vậy, bất động sản tại đây ngoài chức năng sinh hoạt còn có thể khai thác lưu trú hoặc kinh doanh.

Ocean City phát triển theo mô hình hệ sinh thái sống, nghỉ dưỡng. Ảnh: Vinhomes

Ông Trần Thành, nhà đầu tư tại Hà Nội, cho biết, sức hút của Ocean City nằm ở khả năng cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng tài sản. Với mô hình này, nhà có thể dùng để ở lâu dài, làm second home, cho thuê ngắn hạn, dài hạn hoặc kết hợp kinh doanh. Việc không phụ thuộc vào hình thức khai thác duy nhất giúp tài sản linh hoạt hơn khi thị trường biến động.

Một trong những nền tảng phát triển cho các sản phẩm bất động sản tại đây là hệ sinh thái tiện ích được thiết kế để tạo dòng người lưu trú quanh năm. Ở Ocean City, tổ hợp giải trí lớn như VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park, biển hồ Lagoon Crystal, Grand World, The Venice, K-Town, Little Hong Kong hay Làng Sake... được bố trí gần nhau, giúp hình thành chuỗi hoạt động từ sáng đến tối.

Tiện ích đa dạng tại khu đô thị. Ảnh: Vinhomes

Theo chủ đầu tư, cách tổ chức này ảnh hưởng đến thói quen của khách. Thay vì ghé thăm trong thời gian ngắn, nhiều người kết hợp vui chơi, mua sắm, ăn uống và tham gia sự kiện trong cùng chuyến đi. Thời gian lưu lại dài hơn giúp hoạt động dịch vụ và lưu trú có thêm điều kiện phát triển.

Các lễ hội và chương trình giải trí quy mô lớn tổ chức thường xuyên cũng góp phần thu hút khách như đại nhạc hội Y-Concert, concert của G-DRAGON hay Anh trai vượt ngàn chông gai... Những sự kiện này đưa lượng lớn người về khu vực trong thời gian ngắn. Việc duy trì hoạt động quanh năm được xem là cách giảm phụ thuộc vào mùa du lịch cao điểm.

Đại hội âm nhạc Y-Concert tại Ocean City thu hút hơn 95.000 người tham dự. Ảnh: Vinhomes

Ngoài khách vãng lai, số lượng cư dân chuyển về sinh sống ngày càng tăng, từ đó, tạo nhu cầu sử dụng dịch vụ thường xuyên. Cộng đồng dân cư hiện hữu với 90.000 người (dự kiến tăng lên 200.000 người trong tương lai) thúc đẩy hình thành thị trường tiêu dùng tại chỗ cho nhà ở, thương mại và lưu trú, hỗ trợ khả năng khai thác dài hạn.

Triển vọng đầu tư của Ocean City còn được củng cố bởi cú hích hạ tầng khu Đông Hà Nội giai đoạn 2026-2028. Loạt dự án trọng điểm như cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, vành đai 3.5, vành đai 4, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cùng sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh)... sẽ rút ngắn thời gian kết nối với trung tâm và các khu vực kinh tế trọng điểm. Vị trí nằm trên các trục giao thông chiến lược giúp Ocean City ngày càng thuận lợi tiếp cận, kéo theo lưu lượng cư dân, khách du lịch và dòng tiền khai thác.

Trong bối cảnh nhu cầu nghỉ ngơi ngắn ngày và trải nghiệm cuối tuần trở nên phổ biến, hệ sinh thái tiện ích vận hành liên tục được xem là nền tảng để bất động sản có thể khai thác lưu trú hiệu quả. Mô hình tích hợp như tại Ocean City theo đó không chỉ đáp ứng nhu cầu ở, mà còn mở ra khả năng sử dụng tài sản theo nhiều mục đích.

Song Anh