Hệ sinh thái tiện ích sống - giải trí đa thế hệ tại Sun Urban City

Đầu tháng 8, vợ chồng anh Nam nhận bàn giao căn hộ tại tòa Art Residence thuộc khu đô thị Sun Urban City. Anh và vợ có dịp trải nghiệm cảnh quan, các tiện ích đã đi vào vận hành tại dự án. "Một năm trước nơi này còn là công trường, giờ cảnh quan, tiện ích đã hiện hữu khiến gia đình thêm yên tâm, tin tưởng vào chủ đầu tư và sản phẩm đã lựa chọn", anh Nam nói.