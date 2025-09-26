Hệ sinh thái tiện ích sống - giải trí đa thế hệ tại Sun Urban City

Đầu tháng 8, vợ chồng anh Nam nhận bàn giao căn hộ tại tòa Art Residence thuộc khu đô thị Sun Urban City. Anh và vợ có dịp trải nghiệm cảnh quan, các tiện ích đã đi vào vận hành tại dự án. "Một năm trước nơi này còn là công trường, giờ cảnh quan, tiện ích đã hiện hữu khiến gia đình thêm yên tâm, tin tưởng vào chủ đầu tư và sản phẩm đã lựa chọn", anh Nam nói.
Một trong những điểm nhấn tiện ích tại Sun Urban City là trục đại lộ Lễ hội. Trục đường dài 1,5 km phủ cây xanh, thảm hoa và những mảng cảnh quan được chăm chút. Xen kẽ là quán café, nhà hàng, khoảng ngồi thư giãn.
Yếu tố xanh đan xen giữa các tiện ích đô thị, mang đến cho cư dân cảm giác gần gũi với thiên nhiên ngay trong nhịp sống thường nhật mà không tách rời tiện nghi hiện đại. Những khoảng không gian rộng mở dọc theo trục đại lộ, trở thành điểm hẹn cho nhiều thế hệ, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi với các hoạt động như dạo bộ, tập dưỡng sinh, đạp xe…
Ngay tại trung tâm trục đại lộ là quảng trường trống Đọi Tam. Biểu tượng trống cao 32 m. góp phần thể hiện dấu ấn văn hóa gắn liền với làng nghề truyền thống trống Đọi Tam của Ninh Bình (Hà Nam cũ).
Ngay dưới phần đế trống, không gian hầm đi bộ được trang trí bằng các bức tranh tường tái hiện văn hóa tranh dân gian Đông Hồ. Những mảng họa tiết mang tính biểu tượng tạo điểm nhấn thẩm mỹ và góp phần đưa yếu tố văn hóa truyền thống vào đời sống đô thị hiện đại.
Hà Anh và Phương Khánh khám phá đường dạo cổng chuông. "Đây không chỉ là nơi vui chơi hay check-in mà còn gợi nhắc những giá trị văn hóa truyền thống. Sự kết hợp giữa nghệ thuật hiện đại và tinh hoa dân gian tạo nên điểm nhấn biểu tượng", Hà Anh chia sẻ.
Công viên nước Sun World Hà Nam mang đến không gian giải trí mùa hè với hơn 40 đường trượt hiện đại, dòng sông lười và bãi biển tạo sóng rộng hàng nghìn mét vuông. Chỉ mất vài phút di chuyển, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận những trải nghiệm này sau giờ làm việc. Trong tương lai, khi 5 đại công viên đồng loạt đi vào hoạt động, cư dân Sun Urban City có cơ hội tận hưởng hệ thống tiện ích giải trí - nghỉ dưỡng đa dạng ngay trong nội khu.
Buổi tối, khi hệ thống nhạc nước được thắp sáng, trục đại lộ lễ hội trở thành không gian cộng đồng, tạo nên bầu không khí lễ hội, qua đó tăng sự gắn kết cho cư dân.
Những cột nước cao tới 80 m, ánh sáng đa sắc màu và hiệu ứng rồng phun lửa mang tới nhiều trải nghiệm thị giác.
Các tiện ích được thiết kế đa dạng về chức năng, kết nối thuận tiện giữa các phân khu, giúp cư dân di chuyển dễ dàng, mở ra không gian gắn kết cộng đồng qua những hoạt động giải trí và thương mại.
Hiện hữu bên chuỗi tiện ích, các hạng mục nhà ở tại Sun Urban City cũng đang dần hoàn thiện. Mới đây, chủ đầu tư tiếp tục hé lộ phân khu Flora Avenue bổ sung thêm lựa chọn cho thị trường bất động sản khu vực, đồng thời góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị và đa dạng trải nghiệm sống cho cư dân.
Không gian sống giàu trải nghiệm cùng hạ tầng kết nối vùng phát triển được kỳ vọng đưa Sun Urban City trở thành khu đô thị nghỉ dưỡng - thương mại - văn hóa hiện đại tại khu vực, đồng thời là điểm đến an cư lâu dài cùng cộng đồng văn minh, bền vững.
Song Anh
Ảnh: Minh Khánh
|Tối 27/9, tại quảng trường trục lễ hội Sun Urban City, khán giả sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật với sự góp mặt của các nghệ sĩ Isaac, Phạm Anh Duy, Giang Hồng Ngọc, Hà Lê, Huyền Trang, Hà Myo...Chương trình diễn ra trong khuôn khổ lễ khánh thành nút giao đường Nguyễn Văn Linh với quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, cùng trục lễ hội và quảng trường Thời Đại, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình.