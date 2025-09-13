Hệ sinh thái Sony hỗ trợ livestream chuyên nghiệp

Sony giới thiệu giải pháp "studio di động" gồm máy ảnh, hệ thống pin ảo, phụ kiện và nền tảng hỗ trợ, hướng đến nhóm doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung.

Trong đó, máy ảnh FX30 và Alpha 7 IV cung cấp chất lượng hình ảnh theo chuẩn điện ảnh, màu sắc chi tiết. Sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng là doanh nghiệp, cần thiết bị cao cấp cho các sự kiện livestream quy mô hay yêu cầu cao về độ chính xác màu sắc thương hiệu.

FX30 hỗ trợ màu sắc chuẩn điện ảnh cho các buổi livestream. Ảnh: Sony

Ở nhóm nhỏ gọn, ZV-E10 và ZV-E10 II hướng đến doanh nghiệp vừa, nhỏ và content creator cần sự linh động, thường xuyên di chuyển. Máy có thiết kế gọn nhẹ, màn hình xoay đa hướng, bám nét nhanh, micro tích hợp, cho phép lên sóng dễ dàng mà vẫn giữ chất lượng hình ảnh.

Một vấn đề thường gặp của livestream là thời lượng pin. Sony đưa ra giải pháp pin ảo DC-C1, bộ cấp nguồn DC thiết kế riêng cho máy ảnh, giúp phát sóng nhiều giờ liên tục, giảm nguy cơ gián đoạn. Ngoài phần cứng, hãng còn xây dựng nền tảng Live Master Hub, cung cấp hướng dẫn, công cụ và tài nguyên để người dùng thiết lập và vận hành livestream.

ZV-EV10 II cung cấp giải pháp livestream linh hoạt nhờ kích thước nhỏ gọn. Ảnh: Sony

Theo Sony, livestream ngày nay không chỉ gói gọn trong việc chốt đơn mà đã trở thành kênh kết nối đa năng. Doanh nghiệp dùng để tổ chức workshop, hội thảo, ra mắt sản phẩm. Nhà sáng tạo nội dung khai thác để chia sẻ kiến thức hay hợp tác thương hiệu. Ưu điểm của hình thức này là tiết kiệm chi phí, mở rộng tiếp cận và cho phép người xem theo dõi ở bất cứ đâu.

Do đó, khi livestream trở thành công cụ chiến lược, yêu cầu về thiết bị cũng khắt khe hơn. Các bên cần hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ, kết nối ổn định và vận hành lâu dài. "Việc đầu tư đúng giải pháp trở thành điều kiện tiên quyết để buổi phát sóng không chỉ mượt mà mà còn giữ chân khán giả lâu hơn", đại diện thương hiệu nhận định.

Hoài Phương