Mùa hè năm 2022, Đà Nẵng xếp vị trí số một trong 10 điểm đến trong nước được du khách Việt ưa thích nhất, theo đánh giá của Booking. Quý I vừa qua, thành phố sông Hàn cũng đứng vị trí á quân trong danh sách điểm du lịch được người Việt ưa chuộng, do The Outbox Company lựa chọn. Chỉ trong ba tháng đầu năm nay, tổng lượng khách do cơ sở lưu trú ở thành phố phục vụ đã đạt 1,4 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt gần 400.000 lượt.

Nhìn lại quá trình phát triển của du lịch thành phố, năm 2007, Đà Nẵng đón một triệu khách du lịch ghé thăm, dù chưa bằng số khách trong quý I của năm nay nhưng đó là con số cao nhất thời điểm bấy giờ. Thành phố bên sông Hàn năm 2007 có chưa đầy 1.300 phòng khách sạn. Hệ thống sản phẩm du lịch còn sơ sài, chủ yếu là khai thác cảnh quan thiên nhiên.

Với định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Đà Nẵng liên tục được bổ sung các công trình trọng điểm, mở đầu là Bà Nà Hills. Đến đây, du khách có thể đi cáp treo, ngắm núi rừng Bà Nà với những thảm thực vật đa dạng, những suối, thác kỳ vĩ; đồng thời, du ngoạn, khám phá nhiều điều thú vị. Đó là Làng Pháp với các lâu đài cổ kính, Le Jardin d'Amour với những thảm hoa hoa rực rỡ; Fantasy Park - khu vui chơi giải trí trong nhà 21.000 m2 hay Debay - hầm rượu cổ xuyên lòng núi của người Pháp còn được lưu giữ tới nay. Loạt sản phẩm mới ra mắt gần đây như Thác Mặt Trời, Lâu đài Mặt Trăng, Quảng trường Nhật Thực... càng gia tăng sức hút cho khu du lịch trên núi Bà Nà.