Hệ sinh thái sản phẩm Hector chiết xuất từ thảo mộc

Từ nguyên liệu chính đông trùng hạ thảo, Hector phát triển đa dạng dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của người dùng.

Xu hướng sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên để chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ngày càng được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Công ty cổ phần Lavite với thương hiệu đông trùng hạ thảo Hector nhanh chóng nắm bắt điều này, định vị là một trong những doanh nghiệp Việt tiên phong phát triển các sản phẩm thảo mộc chất lượng.

Theo đó, doanh nghiệp đầu tư vào nhà máy sản xuất đạt các tiêu chuẩn quốc tế như FSSC 22000: Chứng nhận an toàn thực phẩm toàn cầu, được Tổ chức Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) công nhận hay chứng nhận HS-GMP (Good Manufacturing Practices) do Bộ Y tế Việt Nam cấp phép, đảm bảo thực hành sản xuất tốt cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Nhà máy Lavite tại khu công nghiệp Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Hector

Đại diện công ty cho biết, quy trình sản xuất khép kín tại nhà máy Hector giúp tối ưu hóa hàm lượng dưỡng chất trong từng sản phẩm, đồng thời đảm bảo an toàn và minh bạch - những yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin từ người tiêu dùng.

"Hector theo đuổi hành trình phát triển bền vững, đồng thời nâng cao hình ảnh ngành thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Việt Nam trên bản đồ thế giới", đại diện công ty chia sẻ.

Hector cũng phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng, bao gồm Hector Collagen, Hector Collagen Plus - giúp hỗ trợ trẻ hóa da, cải thiện độ đàn hồi; Hector White hỗ trợ dưỡng sáng da từ bên trong; Hector sâm và Hector thảo mộc giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe; Hector Lite hỗ trợ điều hòa đường huyết, tăng cường sức khỏe.

Các sản phẩm với thương hiệu Hector của công ty Lavite. Ảnh: Hector

Nhà sản xuất cho biết, các sản phẩm của Hector đều được phát triển dựa trên sự kết hợp giữa khoa học hiện đại và giá trị thiên nhiên, nhằm mang lại hiệu quả cho người sử dụng.

Bên cạnh chiến lược kinh doanh, Hector còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng. Một số hoạt động nổi bật của thương hiệu gồm bảo trợ trẻ em tại Làng trẻ em SOS Pleiku, đồng hành cùng Quỹ Tony Buổi Sáng, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Thương hiệu còn hỗ trợ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng thiên tai, cung cấp nhu yếu phẩm và sản phẩm thiết yếu để giúp người dân vượt qua khó khăn.

"Những chương trình này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn giúp Hector xây dựng hình ảnh một thương hiệu nhân văn, gần gũi và đáng tin cậy", đại diện doanh nghiệp nói thêm.

Bà La Mai Hàn Trang, Phó tổng giám đốc Lavite tại lễ ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu Hector. Ảnh: Hector

Với mục tiêu trở thành thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên, Hector không ngừng đầu tư vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Các dòng sản phẩm như Hector collagen plus, Hector lite, Hector basic, Hector thảo mộc và Hector white là minh chứng cho sự đổi mới và sáng tạo không ngừng của thương hiệu. Tương lai, thương hiệu cam kết về chất lượng và đồng hành cùng cộng đồng để xây dựng một tương lai khỏe mạnh, bền vững.

(Nguồn: Hector)