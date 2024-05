Hệ sinh thái nhà AIO của Viettel Construction - 'trợ thủ' cho gia đình

Viettel Construction giới thiệu giải pháp Ail in One cho gia đình từ tư vấn thiết kế, thi công xây dựng và hoàn thiện nội thất, mua sắm và bảo dưỡng đồ gia dụng.

Tương tự các gói combo truyền hình hay du lịch, Viettel ra mắt thương hiệu AIO (All in One) nhằm cung cấp hệ sinh thái cho các gia đình. Dịch vụ này có ba nhóm chính gồm: AIOHomes – xây nhà trọn gói; AIOSmart – mua sắm đồ gia dụng và giải pháp sống xanh; AIOService – bảo dưỡng thiết bị gia đình.

Theo đó, người dùng có thể chọn từng gói riêng lẻ hoặc theo combo tùy thuộc nhu cầu. Với AIOHomes, Viettel đưa cam kết 3 chuẩn gồm "chuẩn báo giá, chuẩn chất lượng và chuẩn tiến độ". Gói AIOSMart cung cấp các thiết bị gia dụng, giải pháp nhà thông minh và năng lượng mặt trời. Gói AIOService phục vụ nhu cầu bảo dưỡng thiết bị gia đình.

"Thay vì tìm kiếm nhiều đơn vị thực hiện các hạng mục, thông qua hotline hoặc ứng dụng AIO, đội ngũ nhân sự của Viettel sẽ đáp ứng đa dạng các nhu cầu trên cả nước của người dân", đại diện Viettel nói.

Nhân viên AIO tư vấn, lắp đặt thiết bị tại một gia đình. Ảnh: Viettel Construction

Tại Việt Nam, AIO của Viettel ra mắt trong bối cảnh thị trường chưa có doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực này. Trước khi công bố ra mắt, AIO đã vận hành thử nghiệm trên thị trường, sau 4 tháng ứng dụng có hơn 400.000 lượt cài đặt, trung bình 18.000 người sử dụng dịch vụ hàng tháng, theo công bố từ doanh nghiệp. Trong số này, có hơn 4.000 hộ gia đình ký hợp đồng xây nhà trọn gói, hơn 200.000 thiết bị gia đình được bán ra và hơn 250.000 người đăng ký bảo dưỡng máy giặt, điều hòa...

Nhân dịp ra mắt thương hiệu, AIO áp dụng các mức giá đặc biệt cho người dùng, từ nay đến hết 30/6. Cụ thể, AIO tặng gói quà hơn 7 triệu đồng khi người dùng lắp điện năng lượng mặt trời; giảm giá tối đa 30% thiết bị gia dụng AIOSmart khi đặt qua ứng dụng và miễn 100% phí lắp đặt điều hòa.

Tuấn Vũ