Hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí tại khu biệt thự biển Casa 2

Khu thấp tầng Casa 2 tại Blanca City hưởng lợi từ 4 công viên chủ đề, tổ hợp Sun World Vũng Tàu 15 ha, trung tâm thương mại, đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng.

Theo chủ đầu tư Sun Group, trong quá trình chuyển dịch từ đô thị nghỉ mát ngắn ngày sang điểm đến du lịch - giải trí quanh năm, Vũng Tàu cần các mô hình phát triển tích hợp, kết hợp không gian ở với hệ tiện ích phục vụ du lịch và trải nghiệm. Xu hướng này tạo ra nhóm sản phẩm bất động sản không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn gắn với khai thác giá trị nghỉ dưỡng và dịch vụ.

Phối cảnh không gian phân khu Casa 2. Ảnh: Sun Group

Tại đại đô thị Blanca City quy mô 96 ha, phân khu thấp tầng Casa được quy hoạch như một phần của hệ sinh thái tổng thể, trong đó không gian ở kết nối trực tiếp với các khu vui chơi, thương mại và cảnh quan ven biển. Theo định hướng phát triển, Casa không tách rời khỏi nhịp sống du lịch mà được đặt trong dòng chảy hoạt động liên tục của khu đô thị.

Sức hút đầu tiên của Casa 2 đến từ quy hoạch đặt con người làm trung tâm của một "vành đai xanh sống khỏe" liên hoàn. Phân khu được bao quanh bởi 4 công viên chủ đề Sea Soul Park, Whale Park, Central Park và Sport Park, tạo nên "lá phổi" thanh lọc không khí, biến hoạt động rèn luyện, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng thành một phần tất yếu trong nhịp sống thường nhật.

Công viên Sport Park phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe. Ảnh: Sun Group

Theo đại diện Sun Group, mỗi ngày tại biệt thự biển là một hành trình trải nghiệm. Buổi sáng, cư dân có thể dạo bộ, thiền dưới tán cây tại Sea Soul Park để tái tạo năng lượng. Nằm kề cận biển, cư dân có thể vừa đi dạo vừa nghe tiếng sóng biển, giúp cân bằng thân - tâm - trí.

Whale Park là điểm đến của các hoạt động ngoài trời và gắn kết gia đình. Với diện tích bãi cỏ rộng lớn, khu vui chơi nước, vườn sương mù cùng hệ thống đường thể thao, công viên này phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi.

Nằm tại vị trí "trái tim" dự án là Central Park, đóng vai trò trung tâm sự kiện, lễ hội dành cho cộng đồng. Với quảng trường, trục phố thoáng đãng, hồ cảnh quan và sân khấu ngoài trời, công viên được định hướng tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật quanh năm. Với những cư dân, du khách yêu thích vận động, Sport Park cung cấp hệ thống sân thể thao đa năng được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn như tennis, bóng rổ, pickleball, bóng đá

Lấy cảm hứng từ hình tượng cá Ông và biển cả, các công viên được quy hoạch hướng tới sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người, mang đến cho cư dân Casa 2 một không gian xanh sinh thái, năng động và bền vững.

Công viên nước Sun World dự kiến vận hành từ tháng 2. Ảnh: Sun Group

Một trong những lợi thế đáng chú ý của Casa là vị trí liền kề tổ hợp vui chơi - giải trí Sun World Vũng Tàu, công viên nước quy mô gần 15 ha, dự kiến vận hành từ tháng 2/2026. Dự án này được định hướng trở thành điểm đến giải trí mới của khu vực, bổ sung chuỗi hoạt động vui chơi, ẩm thực và dịch vụ phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, khu trung tâm thương mại mặt biển quy mô khoảng 5 ha cũng được quy hoạch trong tổng thể Blanca City, hình thành không gian mua sắm và giải trí tập trung. Sự hiện diện đồng thời của các tiện ích này tạo nên hệ sinh thái khép kín, trong đó cư dân Casa có thể tiếp cận các hoạt động nghỉ dưỡng và tiêu dùng ngay trong phạm vi khu đô thị.

Theo một số nhà đầu tư có kinh nghiệm trong mảng nghỉ dưỡng, việc bất động sản nhà ở được đặt trong hệ sinh thái du lịch - giải trí hoàn chỉnh giúp gia tăng khả năng khai thác, đồng thời tạo sức hút đối với nhóm khách tìm kiếm sản phẩm "second home" ven biển.

Kiến trúc của biệt thự biển Casa 2. Ảnh: Sun Group

Dòng sản phẩm thấp tầng tại Casa gồm 200 mẫu thiết kế độc bản là các căn biệt thự và nhà phố được thiết kế theo phong cách Iberia, kết hợp với các yếu tố văn hóa Nam bộ và kiến trúc phù hợp khí hậu biển. Mỗi căn có chiều cao ba tầng nổi và một tầng hầm, cho phép bố trí công năng linh hoạt, đáp ứng đồng thời nhu cầu ở lâu dài, nghỉ dưỡng hoặc kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Việc phát triển Casa là một phần của hệ sinh thái do Sun Group đầu tư giúp phân khu này thụ hưởng đồng bộ hạ tầng, tiện ích và công tác quản lý vận hành. Đây là yếu tố được nhiều người mua cân nhắc trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên những dự án có quy hoạch rõ ràng và khả năng vận hành lâu dài.

Trong bức tranh phát triển mới của Vũng Tàu, Casa được định vị như một phân khu ở gắn với hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn. Mô hình này phản ánh xu hướng dịch chuyển của bất động sản ven biển, khi giá trị không chỉ đến từ vị trí, mà còn từ khả năng kết nối với các hoạt động du lịch, dịch vụ và trải nghiệm quanh năm.

Hoài Phương