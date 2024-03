Hệ sinh thái logistics đáp ứng xu hướng ngành tại BEST Express

Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, nhân lực, liên tục phát triển các dịch vụ mới nhằm đáp ứng sự tăng trưởng của ngành logistics.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2023, Việt Nam đứng thứ 43 trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả logistics (LPI - Logistics Performance Index), thuộc nhóm 5 nước đứng đầu ASEAN. Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam cũng cho biết, tốc độ tăng trưởng thị trường logistics Việt Nam bình quân hàng năm đạt 14-16%, tỷ lệ doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ logistics đạt khoảng 60-70%, đóng góp khoảng 4-5% GDP và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Đại diện BEST Express cho biết, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, ngành logistics sẽ phát triển thiên về các xu hướng: chuỗi cung ứng linh hoạt; ứng dụng tự động hóa, vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải (Less than truckload – LTL); tích hợp hệ sinh thái logistics; tối ưu chi chi phí, giảm khí thải...

Nhân viên BEST Express trên đường giao hàng cho khách. Ảnh: BEST Express

Tại BEST Việt Nam, ngay từ khi vừa gia nhập thị trường, doanh nghiệp đã được quy hoạch phát triển theo định hướng xây dựng hệ sinh thái đa dịch vụ, mang đến cho khách hàng và đối tác dịch vụ logisics toàn trình, dễ dàng kết nối liền mạch.

Thay vì phải sử dụng nhiều giải pháp vận chuyển của nhiều nhà cung cấp khác nhau, các đối tác có thể sử dụng trọn gói các dịch vụ bao gồm chuyển phát nhanh trong nước BEST Express, vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo.. và theo dõi hành trình hàng hóa trên các phần mềm quản lý BEST Software. Việc này góp phần đơn giản hóa quy trình kết nối dịch vụ, rút ngắn thời gian xử lý hàng hoá, giúp tiết kiệm nhân lực và thời gian.

Định hướng lấy công nghệ làm nền tảng của hệ thống vận hành cũng được đơn vị duy trì xuyên suốt gần 5 năm hoạt động. Toàn bộ hệ thống băng chuyền phân loại hóa tự động được nhập khẩu từ nước ngoài. Đến nay, BEST Việt Nam đã xây dựng hệ thống 36 trung tâm phân loại hàng hóa trên cả nước.

Hệ thống băng chuyền phân loại hàng trên 3 kg của BEST Express. Ảnh: BEST Express

Tại các trung tâm phân loại, bưu kiện được xử lý theo hai hệ thống. Một là hệ thống phân loại tự động đai chéo hai tầng tốc độ cao chuyên phân loại các bưu kiện trọng lượng dưới 3 kg. Hai là hệ thống phân loại tự động ma trận chuyên phân loại bưu kiện trọng lượng từ 3 kg.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc cân, đo, quét mã barcode và ghi hình ảnh hàng hóa được máy móc xử lý hoàn toàn tự động... giúp gia tăng độ chính xác của việc phân loại bưu kiện lên đến hơn 99,9% so với phân loại thủ công. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian giao vận, nâng cao năng suất phục vụ của đơn vị chuyển phát nhanh.

Bên cạnh việc củng cố hệ sinh thái dịch vụ và tăng cường ứng dụng tự động hóa, đơn vị còn chủ động đơn giản hóa quy trình hoạt động để gia tăng tốc độc giao phát hàng; tăng cường đào tạo và tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống.

Ngoài ra, BEST Việt Nam còn mở rộng chuỗi cung ứng và giới thiệu các dịch vụ mới như dịch vụ fulfillment (hoàn tất đơn hàng) cho khách hàng có nhu cầu; nâng cấp các tính năng thông minh hỗ trợ cho người giao và người nhận hàng; tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng để kịp thời hỗ trợ về đơn hàng.

Nhân viên kiểm tra đơn hàng trước khi giao. Ảnh: BEST Express

Từ 7 kho hàng ở thời điểm cuối năm 2019 khi vừa vào thị trường Việt Nam, đến nay BEST đã nâng tổng số kho và trung tâm phân loại hàng hóa lên 36 điểm, hệ thống dịch vụ đã có mặt tại 63 tỉnh thành với 650 bưu cục đang cung cấp dịch vụ. Đội ngũ giao nhận tăng hơn 12 lần, từ 400 lên hơn 6.000 nhân viên hiện nay. Tổng diện tích kho hàng và trung tâm phân loại ở Việt Nam tính đến nay đạt gần 100 ha.

Doanh nghiệp cũng là đối tác của các sàn thương mại điện tử cùng các kênh mua sắm nội địa uy tín và hàng chục nghìn đối tác shop online với năng lực xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày.

Tuệ Anh