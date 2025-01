Hệ sinh thái Elcom ITS giành cúp vàng tại Make in Việt Nam 2024

Elcom dẫn đầu hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc lĩnh vực Giao thông vận tải, bưu chính và logistics của giải thưởng Make in Việt Nam 2024.

Ngày 15/1, trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia - Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 6, lễ công bố và trao giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Make in Việt Nam là giải thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ xuất sắc được nghiên cứu và phát triển bởi người Việt. Mỗi hạng mục vinh danh top 10 doanh nghiệp, trong đó chọn ra ba đơn vị để trao giải vàng, bạc, đồng.

Mùa giải năm nay, hệ sinh thái giao thông thông minh Elcom ITS đã vượt qua hàng trăm đề cử với nhiều tên tuổi lớn trong ngành, được xướng tên với cúp vàng, dẫn đầu hạng mục Giao thông vận tải, bưu chính và logistics. Trong tổng số 8 hạng mục giải thưởng, có 7 cúp vàng được trao và Elcom ITS trở thành một trong 7 cái tên xuất sắc nhận giải thưởng này.

Tổng Bí Thư Tô Lâm (bên phải) và Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình (bên trái) trao bằng khen và cúp vàng cho ông Phạm Minh Thắng - Tổng ggiám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom. Ảnh: Elcom

Trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt gồm hai vòng sơ khảo và thuyết trình trước hội đồng chuyên môn, Hệ sinh thái Elcom ITS đã chinh phục ban giám khảo khi đáp ứng đầy bộ tiêu chí khắt khe bao gồm: thiết kế sáng tạo tại Việt Nam; tác động, ảnh hưởng tới phát triển lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics.

Elcom ITS ứng dụng các công nghệ tiên tiến như Computer Vision, Deep Learning, Edge Computing và IoT để quản lý và điều hành giao thông hiệu quả. Với khả năng tích hợp đồng bộ ở cả ITS tuyến với ITS hầm và hệ thống trạm thu phí không dừng ETC, Elcom ITS giúp giám sát, kết nối và điều khiển liên động tất cả thành phần trong hệ thống và các hệ thống khác. Hệ sinh thái này đồng thời sẵn sàng tích hợp và chia sẻ, tiếp nhận thông tin từ các trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến lân cận; liên thông dữ liệu và kết nối giữa trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến với khu vực.

Sản phẩm sử dụng chất xám của người Việt để giải quyết bài toán giao thông của người Việt. Cụ thể, đại diện Elcom cho biết, hệ sinh thái giao thông thông minh Elcom ITS đã giải quyết nhiều vấn đề còn tồn đọng trong quá trình giám sát, điều tra và tham gia giao thông. Với hệ thống CCTV có khả năng nhận diện tất cả loại phương tiện và người đi bộ, độ chính xác lên tới trên 90% trong mọi điều kiện, Elcom ITS giúp tăng 60% khả năng giám sát các vụ vi phạm giao thông, giảm 30% số ca tai nạn giao thông và đồng thời, làm giảm 60 - 70% nhân sự vận hành và đi tuần đường.

Mô hình thu phí tự động không dừng free-flow - một thành phần phân hệ của hệ sinh thái Elcom ITS lần đầu được ứng dụng tại Việt Nam đối với dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Việc giảm bớt vách ngăn, cabin thu phí và barie giúp tiết kiệm diện tích và nhân lực vận hành trạm thu phí, đồng thời, tiết kiệm thời gian và mang lại sự thuận tiện cho người dân khi qua các trạm thu phí. Xe có thể đi qua với tốc độ 120 km/h trong khi hệ thống vẫn kịp đọc thẻ, trừ tiền thay vì phải giảm tốc độ xuống còn 60 km/h như trước đây.

Mô hình trạm thu phí không dừng lược bỏ barie cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Ảnh: Elcom

Elcom ITS hiện diện tại 25 tỉnh thành trên cả nước, giám sát hơn 100 km đường cao tốc, triển khai 2/3 trung tâm điều hành giao thông thông minh trong dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn một. Trong đó, hệ sinh thái giao thông thông minh ITS tại dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt do Elcom triển khai vừa qua đã đi vào vận hành, đồng thời thu phí điện tử không dừng vào ngày 5/1.

Thế Đan