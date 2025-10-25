Hệ sinh thái công nghệ và giải pháp từ Bosch Việt Nam

Bosch Việt Nam tổ chức Bosch Tech Tour giới thiệu hệ sinh thái công nghệ và đa dạng giải pháp hướng đến lối sống bền vững, ngày 24/10.

Hệ sinh thái công nghệ và giải pháp của Bosch hướng đến việc cải thiện cuộc sống con người, từ trong nhà, đường phố đến các nhà máy. Trong lĩnh vực tiện nghi tại nhà, Bosch cung cấp các thiết bị thông minh như máy rửa chén sử dụng công nghệ sấy Zeolith.

Hệ thống thiết bị cho nhà bếp của Bosch tại sự kiện. Ảnh: Bosch

Các thiết bị máy giặt và máy sấy được Bosch ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp tối ưu lượng nước và năng lượng sử dụng. Các dụng cụ cầm tay khác của hãng có máy khoan và máy mài thiết kế công thái học, động cơ không chổi than...

Trong lĩnh vực di chuyển, đại diện Bosch cho biết hãng đang thúc đẩy việc lái xe an toàn, tăng tính kết nối giữa phương tiện và con người. Đối với ôtô, hãng này có các giải pháp điện toán liên lĩnh vực và quản lý chuyển động xe, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái xe tối ưu hơn. Đơn cử, hệ thống hỗ trợ Đánh lái dễ dàng (Easy Turn Assit) giúp giảm bán kính vòng quay, phù hợp khi xe di chuyển nhiều trong đô thị, bằng cách tối ưu hệ thống lái và hệ thống treo.

Các mẫu xe ứng dụng công nghệ an toàn từ Bosch. Ảnh: Bosch

Kiến trúc phần mềm dạng mô-đun của Bosch cũng cho phép tuỳ chỉnh các tính năng hỗ trợ người lái ADAS. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến này có khả năng dự đoán nguy cơ xảy ra va chạm thông qua dữ liệu thời gian thực.

Với các dòng xe hai bánh, Bosch giới thiệu các công nghệ an toàn như chống bó cứng phanh ABS (Anti-lock Braking System), giúp ngăn bánh xe khoá cứng khi phanh gấp. Ngoài ra, hãng cũng giới thiệu các loại phụ kiện khác dành cho phương tiện như cần gạt mưa ôtô, ắc quy...

Hệ thống công nghệ kết nối và tự động hóa cho nhà máy của Bosch. Ảnh: Bosch

Trong lĩnh vực công nghiệp, đại diện Bosch cho biết hãng đang xây dựng nhà máy tương lai với hệ sinh thái tích hợp tự động hóa và số hóa. Nền tảng ctrlX Automation của Bosch Rexroth kết hợp phần cứng và phần mềm trong một kiến trúc mở để tối ưu theo thời gian thực. Robot Kassow với khả năng tự học mang lại độ chính xác cho các nhiệm vụ phức tạp.

Bosch cũng thúc đẩy quá trình số hóa với Tư vấn chuỗi cung ứng và Giải pháp phần mềm kỹ thuật số. "Những cải tiến này thể hiện tầm nhìn của Bosch về việc trao quyền kiểm soát ngôi nhà, phương tiện và nhà máy một cách hiệu quả và bền vững", đại diện hãng nói.

Quang Anh