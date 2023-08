Hệ sinh thái bình sữa, phụ kiện Aoi cho mẹ và bé

Thương hiệu Inochi thuộc Tập đoàn Tân Phú Việt Nam ra mắt hệ sinh thái bình sữa và phụ kiện Aoi ngày 3/8 tại Hà Nội.

Đại diện thương hiệu cho biết, Việt Nam là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến mẹ và bé với khoảng 1,5 triệu trẻ được sinh ra mỗi năm. Nhằm phục vụ khách hàng, Tân Phú Việt Nam ra mắt hệ sinh thái bình sữa và phụ kiện Aoi với chất lượng tiêu chuẩn quốc tế.

Sự kiện quy tụ hơn 500 chuỗi đại lý, siêu thị mẹ và bé toàn quốc. Ảnh: Tân Phú Việt Nam

"Với Aoi, khách hàng có thêm lựa chọn mua sắm các loại bình sữa, núm ty... cao cấp với giá thành hợp lý, được cam kết về chất lượng bởi doanh nghiệp sản xuất bao bì công nghiệp và gia dụng hàng đầu Việt Nam", ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam cho biết chia sẻ.

Tại sự kiện, lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Tân Phú Việt Nam và các chuỗi đại lý, siêu thị mẹ và bé trên toàn quốc đã được diễn ra. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu đem những sản phẩm mẹ và bé chất lượng cao đến mọi gia đình Việt.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Tân Phú Việt Nam chia sẻ về động lực ra đời sản phẩm bình sữa nội địa đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Ảnh: Tân Phú Việt Nam

Sự kiện cũng đánh dấu bước đi mới của Inochi và Tân Phú Việt Nam trên hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt. Theo đó, doanh nghiệp tự thiết kế, sản xuất và phát triển sản phẩm bình sữa cho bé từ nguyên liệu PPSU - một trong những vật liệu cao cấp nhất cho bình sữa trẻ em trên thị trường, được nhập khẩu từ BASF của Đức.

Đại diện Tập đoàn BASF, bà Paninlada Mavichak, Quản lý ngành hàng Ultrason, khu vực ASEAN & Ấn Độ đề cao việc hợp tác giữa BASF với nhà sản xuất Tân Phú Việt Nam để cung cấp cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm tốt, đảm bảo chất lượng, an toàn cho mẹ và bé.

Nhà sản xuất cho biết, bình sữa chịu được nhiệt tốt từ -20 độ C đến 200 độ C, chống bám mùi, chống xước và không chứa chất gây rối loạn nội tiết cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, núm ty bình sữa Aoi được sản xuất bởi nguyên liệu silicone đến từ một trong những thương hiệu silicone lớn nhất của Nhật Bản. Chất liệu này đáp ứng tiêu chuẩn ISO-9001 và 14001, đạt tiêu chuẩn FDA với đặc thù mềm dẻo, chống nấm, chống vi khuẩn và chịu nhiệt lên đến 120 độ C.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc trong showbiz Việt như hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Vũ Thu Hoài, MC Minh Trang... Ảnh: Tân Phú Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, chuyên viên kinh doanh, Tập đoàn Shin-Etsu Vietnam - một trong những đối tác của Tân Phú cho biết, Shin-Etsu là nhà sản xuất silicone số 1 Nhật Bản và đứng thứ 4 toàn cầu với chất lượng nguyên liệu được kiểm soát nghiêm ngặt, đáp ứng tiêu chuẩn ISO-9001 và 14001.

Ngoài ra, hệ sinh thái Aoi còn cung cấp những phụ kiện khác như bộ tập uống, bộ vệ sinh bình sữa, giá úp bình sữa, nước rửa bình sữa... Các sản phẩm được nghiên cứu phát triển và sản xuất hoàn toàn bởi Tân Phú Việt Nam.

Tại sự kiện, doanh nghiệp cũng giới thiệu linh vật của Aoi là chú chim sẻ Shima Enaga với tập tính nuôi con đặc biệt. Cả chim bố và chim mẹ sẽ cùng nhau chăm sóc, bảo vệ những chú chim non đến khi chúng trở nên cứng cáp hơn.

"Aoi ra đời với mong muốn trở thành người bạn tâm giao đồng hành cùng bố mẹ trên hành trình nuôi dưỡng và chăm sóc con, từ khi chào đời tới khi chập chững những bước đi đầu tiên", đại diện thương hiệu chia sẻ thêm.

Hot mom 4 con - MC Minh Trang cùng con trai trải nghiệm sản phẩm Aoi. Ảnh: Tân Phú Việt Nam

Hệ sinh thái phát triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm. Dự kiến, các sản phẩm sẽ sớm được phân phối tại các hệ thống siêu thị, đại lý, showroom chính hãng và các sàn thương mại điện tử trên toàn quốc.

Ra mắt năm 2018, Inochi là thương hiệu gia dụng cao cấp mang phong cách và tiêu chuẩn Nhật Bản của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam. Sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, gồm nhiều nhóm tiện ích gia dụng từ nhiều vật liệu chất lượng cao như nhựa, gốm sứ, thủy tinh... Inochi được bình chọn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022, Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2023.

