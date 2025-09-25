Hệ sinh thái bất động sản an cư, đầu tư tại The Global City

TP HCMSau hơn ba năm, The Global City đã ra mắt nhà phố, căn hộ cao cấp, hạng sang, biệt thự vườn cùng tiện ích văn hóa, giải trí, định hình điểm đến an cư - đầu tư.

The Global City quy mô 117,4 ha do Masterise Homes phát triển và Foster+Partner thiết kế. Dự án định vị thành khu đô thị phức hợp tầm vóc quốc tế. Mỗi phân khu mang nét đặc trưng riêng, hướng đến từng nhóm cư dân cụ thể - từ người tìm kiếm không gian sống cao cấp, nhà đầu tư muốn tạo dòng tiền ổn định đến giới tinh anh mong muốn sự biệt lập và riêng tư.

Khu nhà phố thương mại Soho đã vận hành. Ảnh: Masterise Homes

Phân khu đầu tiên ra mắt là Soho - khu nhà phố đa công năng nằm ngay mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp. Soho đã hiện hữu, bàn giao cho cư dân và được xem như trung tâm ẩm thực, giải trí của The Global City. Tháng 3/2025, phân khu này được niêm yết trên mạng lưới bất động sản hạng sang toàn cầu CIRE nhờ loạt "điểm cộng" như tiềm năng thị trường, vị trí, uy tín của các thương hiệu liên kết phát triển sản phẩm, thiết kế - chất lượng, tiện ích, dịch vụ và tính độc quyền.

Với kiến trúc 5 tầng linh hoạt, mỗi căn nhà phố Soho được thiết kế để vừa là không gian an cư, vừa là mặt bằng kinh doanh, cho thuê. Phân khu có pháp lý đầy đủ, phù hợp cho các gia đình đa thế hệ an cư, các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm bất động sản có khả năng tạo dòng tiền ngay và gia tăng giá trị. Trong dài hạn, tiềm năng tăng trưởng của Soho được thúc đẩy khi loạt tiện ích The Global City vận hành.

Phân khu cao tầng Masteri Grand View. Ảnh: Masterise Homes

Mảnh ghép cao tầng đầu tiên của The Global City là Masteri Grand View. Phân khu nằm trên mặt tiền giao điểm của đường Đỗ Xuân Hợp và Liên Phường như cửa ngõ của khu đô thị. Nhờ đó, cư dân thuận tiện di chuyển nội khu và các khu vực lân cận.

Với hai tòa tháp Spark và Glow, Masteri Grand View tạo không gian sống dành cho cộng đồng cư dân thành đạt. Thiết kế hai tòa tháp chú trọng đến yếu tố tối ưu không gian và tầm nhìn. Mật độ 8 căn hộ mỗi sàn. Mỗi căn đều sở hữu góc nhìn thoáng với diện tích đón sáng lớn, bảo đảm trải nghiệm riêng tư và thông thoáng.

Lumière Midtown đối diện trung tâm thương mại 123.000 m2. Ảnh: Masterise Homes

Ở vị trí trung tâm, mặt tiền đường Liên Phường, phân khu cao tầng hạng sang Lumière Midtown tiếp tục mở rộng trải nghiệm sống với kiến trúc New York hiện đại kết hợp không gian xanh, cân bằng với thiên nhiên. Dự án sở hữu 34 tiện ích nội khu theo chuẩn resort và thừa hưởng hệ tiện ích chung của khu đô thị, trong đó có trung tâm thương mại 123.000 m2 ngay đối diện, kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, trường quốc tế, bệnh viện và công viên.

Theo Masterise Homes, giá trị này kiến tạo Lumière Midtown thành nơi an cư cho nhóm cư dân tinh anh, vốn đề cao chất lượng sống. "Dự án đồng thời cũng là tài sản đầu tư giàu tiềm năng trong dài hạn", vị đại diện nói.

Phân khu villa vườn Sola. Ảnh: Masterise Homes

Khác biệt với nhịp sống sôi động, phân khu Sola mang đến sự tĩnh tại với vị trí như bán đảo, sở hữu ba mặt sông tự nhiên. Khu biệt lập dành cho cộng đồng tinh tuyển, tiện ích "may đo" với hệ công viên chủ đề nội khu, clubhouse riêng, dining lounge và hệ thống an ninh nhiều lớp, đồng thời vẫn kết nối thuận lợi với hạ tầng chung.

Với danh mục sản phẩm đa dạng từ nhà phố, căn hộ cao tầng đến villa compound, cùng hệ tiện ích chuẩn quốc tế hiện hữu, The Global City đang từng bước định hình là nơi an cư, vừa là điểm đến đầu tư giàu tiềm năng tại TP HCM.

"Sức bật của dự án trong tương lai sẽ lớn hơn, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng đô thị ngày càng hoàn thiện", đại diện nhà phát triển Masterise Homes nói.

Hoài Phương