TP HCMDinh thự Van Phuc Mansion, biệt thự Jardin Villas và căn hộ Diamond Sky góp phần tạo nên hệ sinh thái an cư đa tầng tại Van Phuc City, khu đô thị ven sông Sài Gòn.

Nằm ở cửa ngõ phía Đông TP HCM, Van Phuc City được phát triển trên quỹ đất 198 ha ven sông Sài Gòn với ba mặt giáp sông. Khu đô thị định hướng theo mô hình sống xanh, ưu tiên 60% diện tích dành cho không gian công viên, mặt nước và các tiện ích cộng đồng. Hạ tầng kết nối khu vực được hỗ trợ bởi quốc lộ 13 mở rộng lên 60 m và quy hoạch metro 3B đi ngang qua.

Van Phuc City nằm ngay trên mặt tiền quốc lộ 13. Ảnh: VPG

Van Phuc Mansion: sản phẩm dinh thự giới hạn

Van Phuc Mansion gồm 27 dinh thự số lượng giới hạn. Dòng sản phẩm được phát triển theo phong cách tân cổ điển với cổng hoàng gia mạ vàng, mái vòm cong, các bức phù điêu châu Âu và hệ ban công hoa sắt uốn lượn.

Diện tích sử dụng tới 1.500 m2 gồm 3 tầng nổi, một tầng hầm và sân thượng, cho phép chủ nhân bố trí nhiều không gian chức năng như phòng giải trí, thư viện hay khu sinh hoạt riêng tư.

Điểm nhấn của dòng sản phẩm là vị trí gần bến du thuyền và trục cảnh quan ven sông giúp các căn có tầm nhìn thoáng, đồng thời hưởng lợi không khí trong lành từ lượng cây xanh bao quanh. Đây là nhóm sản phẩm hướng tới người mua đề cao không gian sống riêng biệt và mức độ ổn định lâu dài.

Dinh thự Van Phuc Mansion mang phong cách tân cổ điển. Ảnh: VPG

Jardin Villas: biệt thự kiểu Pháp gắn kết thiên nhiên

Jardin Villas có 54 căn biệt thự đơn lập, nằm cạnh công viên Jardin Park và tuyến công viên ven sông dài 3,4 km. Thiết kế biệt thự lấy cảm hứng từ kiến trúc Pháp, ưu tiên khoảng mở, sân vườn và ánh sáng tự nhiên.

Nhờ vị trí ven sông Sài Gòn và gần các tiện ích như khu thương mại Royal, trung tâm sự kiện,... các căn biệt thự Jardin Villas phù hợp với nhóm cư dân tìm kiếm môi trường sống, sinh hoạt cân bằng giữa thiên nhiên và tiện ích đô thị hiện đại.

Biệt thự Jardin Villas nổi bật với kiến trúc Pháp. Ảnh: VPG

Diamond Sky: tổ hợp căn hộ cao cấp kết hợp trung tâm thương mại

Diamond Sky là dự án căn hộ cao tầng kết hợp trung tâm thương mại đầu tiên trong khu đô thị. Quy mô 296 căn, diện tích đa dạng từ căn hộ nhỏ (64 m2) đến penthouse (350 m2). Dự án nằm gần trục giao thông chính và kế cận lối tiếp cận metro 3B theo quy hoạch.

Việc tích hợp thương mại - dịch vụ cùng không gian căn hộ giúp Diamond Sky đáp ứng nhu cầu của các cư dân thành đạt, ưa chuộng sự thuận tiện và khả năng kết nối nhanh với khu vực xung quanh.

Tổ hợp căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại Diamond Sky. Ảnh: VPG

Theo đơn vị phát triển Van Phuc Group, ba dòng sản phẩm Van Phuc Mansion, Jardin Villas và Diamond Sky tạo nên cấu trúc sản phẩm đa dạng tại Van Phuc City. Mỗi phân khúc hướng đến một nhóm cư dân khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng sống đẳng cấp trong không gian ven sông Sài Gòn.

Song Anh