Hệ lụy 'tình một đêm'

TP HCMCầm kết quả xét nghiệm HIV âm tính sau ba tháng "tình một đêm", Thành, 29 tuổi, vẫn không thể thoát khỏi cảm giác lo sợ.

Chàng trai là nhân viên công sở, trú tại Bình Thạnh, nảy sinh quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ trong cuộc vui với người lạ sau cơn say xỉn. Lo ngại nhiễm HIV, Thành mất ngủ, liên tục kiểm tra các dấu hiệu của cơ thể, tìm đến bác sĩ vào ngày thứ hai.

Sau khi xét nghiệm HIV âm tính, cậu được sử dụng PEP. Việc điều trị phòng ngừa sau phơi nhiễm này trong vòng 72 giờ đầu tiên có thể làm giảm đáng kể nguy cơ nhiễm bệnh. Lần lượt, các kết quả xét nghiệm vào thời điểm 28 ngày từ lúc bắt đầu dùng thuốc - khi kết thúc liệu trình và ba tháng kể từ lúc phơi nhiễm - thời điểm đã qua giai đoạn cửa sổ, đều âm tính.

"Không hiểu sao dù đã âm tính tôi vẫn còn lo lắng, ám ảnh dai dẳng, không thể quan hệ với bạn gái", Thành nói.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, cho biết chàng trai bị rối loạn lo âu kèm rối loạn chức năng tình dục, mất ham muốn, xuất phát từ việc quan hệ không an toàn. Bác sĩ phải dành thời gian tư vấn tâm lý, hướng dẫn kỹ thuật thư giãn, tiếp tục điều trị rối loạn tình dục. Sau 6 tháng kiên trì, tình trạng mới cải thiện.

"Tình một đêm" - quan hệ tình dục không ràng buộc, đang ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Một số người coi đây là trải nghiệm thú vị, song thực tế lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe sinh lý, tâm lý, pháp lý và hạnh phúc gia đình.

Bác sĩ tiếp nhận rất nhiều trường hợp nam giới phải chịu hậu quả nặng nề sau "tình một đêm", từ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, rối loạn lo âu như trường hợp anh Thành, cho đến khủng hoảng gia đình. Mới đây, nam thanh niên 32 tuổi đến khám vì đau buốt khi đi tiểu, chảy mủ niệu đạo, sau ba ngày quan hệ với người lạ không dùng bao cao su. Xét nghiệm dương tính với Neisseria gonorrhoeae, viêm niệu đạo do lậu, phải điều trị kháng sinh.

Hay như chàng trai 26 tuổi, quan hệ đồng giới nam không dùng bao cao su, có sử dụng chất kích thích là cỏ Mỹ. Ba tuần sau, vùng đầu dương vật xuất hiện mụn thịt. Bác sĩ chẩn đoán sùi mào gà do HPV, được điều trị theo phác đồ, tư vấn tiêm vaccine phòng ngừa.

Theo nghiên cứu trên Sexually Transmitted Diseases Journal, nam giới quan hệ tình dục không bảo vệ trong "tình một đêm" có nguy cơ mắc STIs cao hơn 3-5 lần so với người có bạn tình ổn định. Những bệnh thường gặp bao gồm lậu (viêm niệu đạo, chảy mủ, tiểu buốt), Chlamydia (viêm tinh hoàn, giảm chất lượng tinh trùng), giang mai (có thể gây tổn thương thần kinh và tim mạch nếu không điều trị), sùi mào gà (tăng nguy cơ ung thư dương vật, hậu môn), HIV/AIDS gây suy giảm miễn dịch...

Không ít trường hợp "tình một đêm" dẫn đến tranh chấp pháp lý, bị cáo buộc xâm hại tình dục, bởi nếu một trong hai bên không đủ tỉnh táo, quan hệ có thể bị coi là cưỡng bức. Nếu người nữ mang thai ngoài ý muốn, người nam có thể đối mặt với vấn đề cấp dưỡng hoặc kiện tụng.

Với nam giới đã có gia đình, những quan hệ ngoài luồng này có thể gây rạn nứt hôn nhân, mâu thuẫn vợ chồng, mất niềm tin nếu bị phát hiện. Ngoài ra, họ có nguy cơ lây bệnh xã hội cho vợ, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Một nghiên cứu ghi nhận 62% nam giới ngoại tình qua "tình một đêm" bị ảnh hưởng tâm lý tiêu cực và có nguy cơ ly hôn cao hơn 3 lần so với những người chung thủy.

Bác sĩ Duy tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Lâm Anh

Theo bác sĩ Duy, nguyên nhân khiến nam giới nảy sinh quan hệ với người lạ, thường do tác động của rượu, ma túy và chất kích thích. Ảnh hưởng từ mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò cũng khiến việc tìm kiếm đối tác dễ dàng hơn, làm gia tăng số lượng nam giới tham gia vào kiểu quan hệ này. Chưa kể, xã hội ngày càng cởi mở hơn về tình dục, khiến nhiều người xem "tình một đêm" là một hành vi bình thường. Phim ảnh, âm nhạc và mạng xã hội cũng đề cập đến việc này một cách hấp dẫn, khiến giới trẻ tò mò và muốn thử nghiệm.

Một số người gặp khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ lâu dài, do đó họ tìm đến "tình một đêm" như một giải pháp tạm thời. Nhiều nam giới xem mối quan hệ này như một cách giải tỏa tâm lý, nhưng đa số họ thường cảm thấy cô đơn hơn sau đó.

Để phòng tránh hệ lụy của "tình một đêm", nam giới cần lưu ý xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, dựa trên sự tôn trọng, tin tưởng và tình cảm chân thành, tránh lạm dụng việc này như một cách giải tỏa tâm lý. Luôn sử dụng bao cao su đúng cách, không chỉ giúp tránh thai mà còn giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh tình dục,

Nếu có nhiều bạn tình hoặc từng có quan hệ không an toàn, nên xét nghiệm HIV, giang mai, lậu, chlamydia ít nhất 6 tháng một lần. Không quan hệ khi đang say hoặc sử dụng chất kích thích như rượu, bia, cỏ Mỹ, ketamine..., bởi chúng có thể gây mất kiểm soát hành vi, quên dùng bao cao su. Nếu gặp rối loạn lo âu, hoảng loạn, mất ham muốn sau quan hệ không an toàn, cần tìm kiếm hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ nam khoa.

Lê Phương