Hé lộ số tiền OpenAI 'chia sẻ' cho Microsoft

Microsoft, một trong những nhà đầu tư lớn nhất của OpenAI với hơn 13 tỷ USD, được cho là bắt đầu nhận "quả ngọt".

Theo tài liệu do blogger công nghệ nổi tiếng Ed Zitron, người được đánh giá "am hiểu sâu" các công ty tại Thung lũng Silicon, Microsoft đã nhận 493,8 triệu USD tiền chia sẻ doanh thu từ OpenAI năm 2024. Còn trong ba quý đầu năm nay, con số tăng vọt lên 865,8 triệu USD.

OpenAI và Microsoft chưa đưa ra bình luận.

CEO OpenAi Sam Altman (trái) bắt tay CEO Microsoft Satya Nadella tại sự kiện OpenAI DevDay ở San Francisco năm 2023. Ảnh: GeekWire

Hồi tháng 5, dẫn tài liệu mật thu thập được, Information cho biết thỏa thuận hiện tại của OpenAI cho phép chia sẻ 20% doanh thu của mình với Microsoft cho đến năm 2030. Tuy nhiên, một báo cáo khác nói rằng dựa trên tình hình thực tế, công ty chỉ có thể chuyển 10% doanh thu cho đối tác thương mại như Microsoft.

Theo TechCrunch, thực tế phức tạp hơn nhiều do Microsoft cũng chia sẻ doanh thu ngược lại với OpenAI. Công ty của Sam Altman nhận lại khoảng 20% doanh thu từ Bing và Azure OpenAI Service. Hiện Bing tích hợp mô hình của OpenAI, còn Azure OpenAI Service là dịch vụ của Microsoft cho phép doanh nghiệp truy cập các mô hình của OpenAI (như GPT, Dall·E, Whisper) thông qua hạ tầng đám mây Azure cho nhà phát triển và doanh nghiệp.

Từ các phân tích, trang này cho rằng khoản thanh toán Zitron đề cập chỉ là phần chia sẻ doanh thu ròng của Microsoft, không phải doanh thu gộp. Nói cách khác, chúng không gồm bất kỳ khoản tiền nào Microsoft đã trả cho OpenAI từ tiền bản quyền OpenAI của Bing và Azure. Microsoft có thể đã khấu trừ doanh thu khi báo cáo nội bộ.

Tuy nhiên, tài liệu rò rỉ cung cấp cái nhìn rõ hơn về tình hình tài chính của OpenAI. Dựa trên thống kê tỷ lệ chia sẻ 20%, có thể suy ra doanh thu của OpenAI đạt ít nhất 2,5 tỷ USD vào năm 2024 và 4,33 tỷ USD trong ba quý đầu năm 2025. Cùng giai đoạn, công ty có thể đã chi khoảng 3,8 tỷ USD cho chi phí suy luận vào năm ngoái, và tăng lên 8,65 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm.

Theo Reuters, trước đây OpenAI gần như chỉ dựa vào Microsoft Azure để cung cấp quyền truy cập điện toán. Nhưng gần đây, công ty mở rộng thêm các dịch vụ của CoreWeave, Oracle, Amazon Web Services (AWS) và Google Cloud.

Giới quan sát đánh giá, dù không đại diện cho bức tranh toàn cảnh, những con số được tiết lộ ngụ ý OpenAI đang chi nhiều tiền cho chi phí suy luận hơn là doanh thu họ kiếm được. Như vậy, công ty có thể đang thua lỗ dù nhận đầu tư lớn và liên tục mở rộng quy mô.

Microsoft đầu tư rất sớm vào OpenAI, từ năm 2019, với khoản tiền một tỷ USD, chủ yếu hợp tác phát triển AI trên hạ tầng Azure. Những năm tiếp theo, công ty phần mềm Mỹ tiếp tục rót vốn, đưa tổng giá trị đầu tư lên 13 tỷ USD, giúp họ trở thành đối tác chiến lược quan trọng nhất của OpenAI và là nền tảng điện toán chính cho các mô hình GPT.

Hồi tháng 6, mối quan hệ giữa OpenAI và Microsoft được cho là đang rạn nứt khi công ty sở hữu ChatGPT muốn giảm sự phụ thuộc vào tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới. Dù vậy, tháng trước, Microsoft đã "khóa chặt mối quan hệ" khi đã ký thỏa thuận gia hạn quyền đối với các mô hình của OpenAI đến năm 2032, xác nhận 27% cổ phần trị giá 135 tỷ USD.

Bảo Lâm (theo TechCrunch, Reuters)