Hé lộ phác thảo show jetski bắn pháo hoa 200 tỷ đồng tại Cát Bà

Show "Bản giao hưởng đảo xanh" sắp ra mắt tại Cát Bà vừa được hé lộ những phác thảo đầu tiên.

Show Jetski bắn pháo hoa Bản giao hưởng đảo xanh - Symphony of the Green Island do Sun Group đầu tư gần 200 tỷ đồng sẽ diễn ra tại Cát Bà vào ngày 23/5 tới. Tham gia sản xuất chương trình đều là những cái tên nổi tiếng thế giới: H2O Events – đơn vị sản xuất show trình diễn nước kết hợp pháo hoa nổi tiếng Australia và LaserVision - đơn vị đứng sau show diễn Imagine tại Dubai Festival City (Dubai) hay Wonder Full tại Marina Bay Sands (Singapore)...

Khung cảnh rực rỡ xuất hiện trong bảng phân cảnh mới được hé lộ. Ảnh: LaserVision

Mới đây, LaserVision hé lộ một số phân cảnh cho show ở Cát Bà. Trong đó, sân khấu hiện lên như một thế giới cổ tích, nơi nước, ánh sáng, âm nhạc và lửa quyện vào nhau để kể nên một câu chuyện giữa lòng đại dương.

Trung tâm của màn trình diễn sẽ là nàng tiên hạc Cát Bà – hình tượng kết hợp giữa truyền thuyết bản địa và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Nhân vật được tạo hình với đôi cánh xòe rộng, thân áo ánh ngọc, đầu đội vương miện, tay cầm trượng phát sáng.

Những nàng tiên hạc xuất hiện trung tâm xuyên suốt show. Ảnh: LaserVision

Nàng tiên trong show diễn lướt trên mặt nước bằng ván jetsurf, hòa quyện vào không gian ánh sáng, âm nhạc, nước và pháo hoa để dẫn dắt toàn bộ chương trình – gợi mở hành trình kết nối khán giả với dòng chảy của thời gian theo thuyết Ngũ hành.

Theo đại diện ban tổ chức, điểm đặc biệt của "Bản giao hưởng đảo xanh" là khả năng chuyển hóa các môn thể thao nước tốc độ cao – jetski, jetsurf, flyboard– thành loại hình sân khấu nghệ thuật. Dàn vận động viên đồng loạt nhập cuộc, tạo thành một đội hình trình diễn quy mô với những đường xoáy jetski cắt mặt sóng, những cột nước flyboard vút thẳng lên bầu trời hay những cánh quạt ánh sáng vẽ thành vòng xoay khổng lồ giữa không trung. Nàng tiên hạc không đứng ngoài chuyển động ấy, mà hòa vào dòng trình diễn như một mắt xích trung tâm. Chuyển động của nhân vật chính này sẽ là cú huých cho các hiệu ứng laser bung tỏa. Từng điệu xoay người là một nhịp ngắt để pháo hoa bung lên.

Show diễn được thể hiện như một màn trình diễn nghệ thuật. Ảnh: LaserVision

"Đây là dạng trình diễn đòi hỏi kỹ năng thể thao chuyên nghiệp nhưng được biên đạo như một màn trình diễn nghệ thuật – nơi con người hòa hợp với thiên nhiên", đại diện ban tổ chức nói.

Những nhà sáng tạo của LaserVision gọi đó là "trình diễn không ranh giới" – khi không còn rào cản giữa kỹ thuật, công nghệ và cảm xúc. Tham vọng của ban tổ chức trong show "Bản giao hưởng đảo xanh" là truyền cảm xúc bằng thị giác. Show không lời thoại, không ngôn ngữ, chỉ có ánh sáng, nước, lửa và nhịp điệu.

Chương trình được thực hiện bằng hệ thống công nghệ trình diễn hiện đại nhất thế giới. Hơn 200 thiết bị chiếu sáng công suất lớn, 10 hệ thống laser đa sắc cùng 192 loa công suất cao sẽ được bố trí trên 16 tháp âm thanh bao phủ toàn bộ không gian mặt nước.

Công nghệ trình diễn hiện đại được áp dụng trong show. Ảnh: LaserVision

Tất cả các lớp hiệu ứng – từ ánh sáng, âm thanh, pháo hoa cho đến đài phun nước – đều được điều khiển đồng bộ chính xác tới từng khung hình, nhờ vào sự hỗ trợ của những nền tảng điều khiển như grandMA3, Pangolin Beyond và Medialon. Dữ liệu được truyền qua hệ thống kết nối tốc độ cao, cho phép các hiệu ứng sống động được triển khai mượt mà trên sân khấu mặt nước rộng tới 50.000 m2.

"Show diễn được lập trình công phu, nơi từng chuyển động, từng nhịp sáng đều được tính toán để chạm tới cảm xúc người xem, sẽ là trải nghiệm đáng giá mùa hè này ở Cát Bà", đại diện Sun Group nhấn mạnh.

