Hé lộ nguyên nhân cái chết bí ẩn của nữ bác sĩ trong kho đông lạnh ở siêu thị

MỹHelen Sanchez, 32 tuổi, được tìm thấy đã chết bên trong kho đông lạnh tại siêu thị Dollar Tree ở Miami vào ngày 14/12/2025, không ai biết tại sao cô vào đó và ở lại cả đêm.

Ngày 11/2, Văn phòng Giám định Y tế hạt Miami-Dade kết luận nguyên nhân tử vong của Helen là hạ thân nhiệt do tác động của môi trường, trong đó việc sử dụng ethanol được xem là "một phần nguyên nhân". Ethanol là thành phần chính trong rượu, bia và các loại đồ uống có cồn.

Báo cáo xét nghiệm độc tố cho thấy nồng độ ethanol trong máu Helen là 0,112%, cao hơn giới hạn cho phép khi lái xe (0,08%). Nồng độ ethanol trong dịch mắt của cô là 0,156%.

Hạ thân nhiệt xảy ra khi nhiệt độ cơ thể trung tâm giảm xuống dưới 35 độ C. Nếu không được điều trị, hạ thân nhiệt có thể gây suy tim và suy hô hấp, cuối cùng dẫn đến tử vong.

Helen Sanchez, người Nicaragua, tử vong trong thời gian đi du lịch Florida. Ảnh: GFM

Trước đó, nhà chức trách cho biết bác sĩ gây mê 32 tuổi đã vào Dollar Tree mà không mua thứ gì vào ngày 13/12. Sau đó, cô được cho là đã đến khu vực chỉ dành cho nhân viên và ở trong kho đông lạnh suốt đêm. Thi thể khỏa thân của nữ bác sĩ được một nhân viên phát hiện trong kho đông lạnh vào khoảng 8h hôm sau.

Nhà chức trách xác nhận cửa kho đông lạnh không bị kẹt và có một chốt mở khẩn cấp cho phép Helen mở được cửa từ bên trong.

Sau vụ việc, cảnh sát cho biết đã thu được đoạn video từ camera giám sát siêu thị, từ đó khẳng định Helen tự đi vào kho đông lạnh và "không có hành vi phạm tội nào". Một sĩ quan cảnh sát cũng loại trừ bệnh tâm thần là yếu tố dẫn đến cái chết.

Khu vực chỉ dành cho nhân viên trong siêu thị Dollar Tree. Ảnh: WPLG Local 10

Ngày 28/1, gia đình Helen đệ đơn kiện dân sự chống lại Dollar Tree và người quản lý, đòi bồi thường 50 triệu USD về cái chết do hành vi sai trái, bất cẩn. Họ cho rằng Dollar Tree đã sơ suất khi không ngăn Helen tiếp cận kho đông lạnh. Họ cũng khẳng định rằng người quản lý đã "được thông báo rõ ràng" về việc Helen mất tích và chưa rời khỏi siêu thị, nhưng không có hành động hợp lý nào để tìm kiếm hoặc giúp đỡ cô.

Vụ kiện được đệ trình thay mặt cho chồng và hai con của Helen.

Ngày 2/2, Dollar Tree cho biết không bình luận về các vấn đề pháp lý đang diễn ra, nhưng vẫn tiếp tục hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng.

Tuệ Anh (theo People, Nypost)