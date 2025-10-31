Hè đi, thu sang, xuân gần đến, còn anh có đến gần bên em

Chào anh, nếu mình có duyên gặp gỡ vào mùa thu, thì khi sang xuân anh hãy đến gần bên em nhé.

Có bao giờ anh tự hỏi: một mình có ổn không? Với em, chắc là tạm ổn. Nhưng nếu có anh, cuộc sống trở nên "ổn hơn" cũng tốt hơn chăng?

Em vẫn còn độc thân, vui tính, làm công việc văn phòng bình thường, thuộc thế hệ giữa 8x, nên mong được gặp một người cũng như vậy. Nếu anh cũng như em và tình cờ đâu đó vô tình lướt qua, hãy nán lại vài giây đọc hết vài dòng này, biết đâu mình hữu duyên tương ngộ, anh nhỉ?

Còn nếu anh chỉ muốn tán gẫu cho vui thì thôi, hãy lướt qua nhé. Em không giỏi văn, cũng không nói lời hoa mỹ, nhưng em chân thành và tình cảm. Em thích những điều giản dị, bình yên, không ồn ào. Đặc biệt, em rất thích đi du lịch nên đang kiếm một người đồng hành.

Hy vọng sẽ có dịp được trả lời thư anh qua chuyên mục này. Chúc anh một ngày mới nhiều năng lượng tích cực, trong đó có cả việc gửi mail cho em nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ