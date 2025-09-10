HDBank triển khai ki-ốt y tế thông minh tại Viện Pasteur TP HCM

HDBank lắp đặt hệ thống ki-ốt y tế giúp người dân chủ động đăng ký, thanh toán nhanh chóng, nâng cao trải nghiệm khám, xét nghiệm và tiêm chủng tại Viện Pasteur TP HCM, ngày 9/9.

Đại diện nhà băng cho biết, việc triển khai hệ thống giúp tăng cường tiện ích công nghệ tại Viện, góp phần cải thiện trải nghiệm cho người sử dụng dịch vụ y tế. Người dân chỉ cần 1-2 phút thao tác trên thiết bị để hoàn tất quy trình từ đăng ký đến thanh toán, giúp giảm tải cho cơ sở y tế và tăng hiệu quả vận hành.

Đại diện hai bên tại lễ ra mắt ki-ốt y tế thông minh. Ảnh: HDBank

Trong giai đoạn đầu, Viện Pasteur TP HCM cùng HDBank đưa vào vận hành hệ thống tiếp đón y tế thông minh, hỗ trợ các nhu cầu chính như: đăng ký xét nghiệm, tiêm chủng và khám đa khoa thông qua ki-ốt tự phục vụ và ứng dụng di động. Dự kiến từ quý IV/2025, các giai đoạn tiếp theo sẽ triển khai đồng bộ nhiều phân hệ: hệ thống quản lý kết quả xét nghiệm; tiêm chủng và khám đa khoa với tra cứu trực tuyến; hệ thống quản lý xét nghiệm nước và thực phẩm. Bên cạnh đó còn có, hệ thống quản lý đào tạo và IOC cho Ban lãnh đạo theo dõi toàn diện hoạt động của Viện.

Nhân viên nhà băng giới thiệu các sử dụng ki-ốt y tế cho người dân. Ảnh: HDbank

Hệ thống ki-ốt Medipay là sáng kiến do HDBank phát triển từ năm 2024, phối hợp Bộ Công an và Bộ Y tế trong khuôn khổ Đề án 06 của Chính phủ. Tính đến nay, hơn 200 bệnh viện trên cả nước đã triển khai hệ thống này. Mục tiêu đến cuối năm 2025 là đạt 1.001 điểm ki-ốt trên toàn quốc.

Theo đại diện nhà băng, việc đưa vào vận hành ki-ốt tại Viện Pasteur tiếp tục thể hiện định hướng của HDBank trong việc đồng hành cùng ngành y tế dự phòng. Đơn vị hướng đến mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện và mang các giải pháp số đến gần hơn với đời sống người dân.

Viện Pasteur TP HCM, thành lập năm 1891, trực thuộc Bộ Y tế, là một trong những cơ sở đầu ngành về y tế dự phòng, nghiên cứu vi sinh, tiêm chủng, chẩn đoán và xét nghiệm.

Hoàng Đan