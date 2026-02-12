HDBank triển khai gói vay 12.000 tỷ cho vùng lũ

HDBank cung cấp vốn lãi suất thấp, cho vay tín chấp, miễn giảm lãi và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giúp người dân tại Đăk Lăk và Khánh Hòa, Gia Lai phục hồi sản xuất.

Gói tín dụng có quy mô 12.000 tỷ đồng, thiết kế theo hướng linh hoạt, bám sát nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng. Chương trình kết hợp ưu đãi lãi suất, cho vay tín chấp, thủ tục đơn giản và thời gian xử lý nhanh. Nhóm hưởng ưu đãi là hộ kinh doanh, khách hàng cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ và phụ nữ khởi nghiệp, những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thiên tai.

Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Đặng trao hỗ trợ đến bà con Diên Điền (Khánh Hòa). Ảnh: HDBank

Trong tổng quy mô, HDBank dành 6.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi từ 5% cho chương trình "Phụ nữ khởi nghiệp và vượt khó thành công" tại Đăk Lăk, Gia Lai và Khánh Hòa (mỗi tỉnh 2.000 tỷ đồng). Gói tín dụng này với mục tiêu tạo thêm cơ hội để phụ nữ mạnh dạn mở rộng hoặc khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước ổn định sinh kế cho gia đình sau thiên tai.

Song song đó, cũng tại ba tỉnh này, nhà băng tiếp tục triển khai gói tín dụng tín chấp 6.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Các hộ kinh doanh có thể vay tối đa 300 triệu đồng mỗi hộ, không cần tài sản bảo đảm, quy trình phê duyệt nhanh, kịp thời bổ sung vốn để nhập hàng, sửa chữa cơ sở kinh doanh và khôi phục chuỗi cung ứng tại địa phương.

Nhân viên ngân hàng hướng dẫn bà con mở thẻ miễn phí để trực tiếp trao tặng các phần quà trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: HDBank

Theo đại diện ngân hàng, nguồn vốn này đang trở thành điểm tựa tài chính đúng lúc, giúp nhiều hộ kinh doanh từng bước khôi phục hoạt động, phục hồi thu nhập và góp phần đưa nhịp sống, buôn bán quen thuộc tại các khu vực bị ảnh hưởng sớm trở lại bình thường. Bên cạnh các gói tín dụng ưu đãi mới, HDBank tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm lãi suất và cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng hiện hữu bị thiệt hại bởi bão lũ, theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Chương trình hiện tại nối tiếp các hoạt động hỗ trợ mà HDBank triển khai ngay sau đợt mưa lũ cuối năm 2025. Từ đầu tháng 12/2025, ngân hàng công bố hai gói tín dụng, gồm 6.000 tỷ đồng cho chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và 6.000 tỷ đồng cho vay tín chấp nhằm giúp hộ kinh doanh sớm ổn định hoạt động.

Ngân hàng và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đăk Lăk ký hợp tác triển khai chương trình Phụ nữ khởi nghiệp và vượt khó thành công. Ảnh: HDBank

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, ngân hàng còn tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi và trao hơn 10 tỷ đồng cho các hộ dân tại những khu vực chịu thiệt hại nặng ở Đăk Lăk và Khánh Hòa. Công đoàn ngân hàng cũng hỗ trợ cán bộ nhân viên bị ảnh hưởng với mức từ 3 đến 10 triệu đồng mỗi người. Thông qua các giải pháp tín dụng và hoạt động hỗ trợ cộng đồng, nhà băng tiếp tục đồng hành người dân và doanh nghiệp địa phương trong quá trình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định đời sống và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh dịp Tết 2026.

Hoàng Đan