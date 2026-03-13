HDBank trao thưởng chương trình 'Tiết kiệm tỷ phú'

HDBank trao giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng cùng hơn 300 phần thưởng trong chương trình Tiết kiệm tỷ phú dành cho khách hàng gửi tiết kiệm, sau bốn kỳ quay số.

Giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng được xác định trong kỳ quay số cuối cùng diễn ra ngày 12/3 với chủ đề "Giải mã tỷ phú - rước lộc 3 tỷ đồng". Buổi quay số do HDBank tổ chức được thực hiện công khai dưới sự giám sát của hội đồng chuyên trách.

Sự kiện phát trực tiếp trên các nền tảng số của ngân hàng, được nhiều khách hàng trên cả nước theo dõi. Theo kết quả công bố, khách hàng Lê Quang Hạnh Phúc, gửi tiền tại Trung tâm Kinh doanh HDBank tại TP HCM, là người nhận giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng.

Khách hàng Lê Quang Hạnh Phúc (giữa) trở thành chủ nhân của giải thưởng lớn nhất - sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng. Ảnh: HDBank

Trước đó, chương trình đã tổ chức bốn kỳ quay số. Qua các đợt này, HDBank trao hơn 300 phần thưởng cho khách hàng trên toàn quốc. Các phần quà gồm: sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, xe SH 125i, Smart TV Samsung 85 inch, robot hút bụi, máy lọc không khí và thẻ ATM Napas trị giá đến 6,8 triệu đồng, cùng nhiều quà tặng khác.

Chương trình Tiết kiệm tỷ phú được triển khai từ tháng 11/2025 với tổng giá trị giải thưởng gần 6 tỷ đồng. Trong hơn ba tháng, chương trình ghi nhận 120.274 khách hàng tham gia với 226.147 sổ tiết kiệm được mở. Theo HDBank, số lượng lớn khách hàng tham gia đến từ việc kết hợp giữa giải pháp tiết kiệm an toàn, mức lãi suất cạnh tranh và cơ hội nhận các phần thưởng giá trị.

Ba khách hàng trúng thưởng xe SH150i. Ảnh: HDBank

Theo thể lệ, khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng với kỳ hạn từ một tháng trở lên sẽ nhận mã dự thưởng để tham gia các kỳ quay số. Năm nay, chương trình bổ sung hình thức quay số kết hợp livestream tương tác. Khách hàng theo dõi kết quả trực tiếp trên các nền tảng số của ngân hàng. Trong thời gian phát sóng, người xem cũng có thể tham gia các minigame và nhận thêm nhiều phần quà. Nhờ đó, mỗi buổi livestream không chỉ công bố kết quả quay số mà còn trở thành hoạt động thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Khách hàng tham gia lễ quay số. Ảnh: HDBank

Đại diện HDBank cho biết, ngân hàng mong muốn các chương trình tiết kiệm vừa là giải pháp tài chính an toàn, còn mang đến trải nghiệm tích cực cho khách hàng trong quá trình tích lũy. Trong thời gian tới, ngân hàng dự kiến khởi động mùa tiết kiệm dự thưởng mới với quy mô giải thưởng hấp dẫn hơn, cơ cấu quà tặng đa dạng, tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tích lũy tài chính và kiến tạo tương lai bền vững.

Hoàng Đan