HDBank tổ chức đại hội cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng HDBank diễn ra theo hình thức kết hợp sự kiện tổ chức trực tiếp tại TP HCM và kênh online vào sáng 26/4 với sự tham gia của gần 24.000 cổ đông, trong đó có 667 cổ đông nước ngoài.

Đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank tổ chức tại TP HCM vào sáng 26/4 tại TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Các nội dung quan trọng sẽ thông qua gồm: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023, tăng vốn điều lệ và một số vấn đề khác.

Trước đại hội, HDBank công bố một vài con số tích cực như lợi nhuận trước thuế đạt 10.270 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tăng 27,2% so với cùng kỳ - tương ứng 105% kế hoạch năm. Nhà băng duy trì thành công các tỷ lệ an toàn vốn; nợ xấu ở mức an toàn cao và là một trong những ngân hàng đạt mức tăng trưởng cho vay và tiền gửi cao dẫn đầu trong ngành.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, HDBank còn đẩy mạnh các chiến lược chuyển đổi số, triển khai sản phẩm dịch vụ mới, chủ động hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, triển khai các gói tín dụng ưu đãi cho người lao động có thu nhập thấp, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội.