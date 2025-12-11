HDBank thêm ưu đãi cho khách gửi tiết kiệm dịp cuối năm

HDBank ra mắt chương trình "Tiết kiệm tỷ phú" với giải đặc biệt đến 3 tỷ đồng, cùng nhiều giải thưởng công nghệ, nhân đôi mã dự thưởng cho khách hàng gửi online.

Theo đại diện ngân hàng, thị trường tiền gửi cuối năm đang trở nên sôi động khi nhiều khách hàng tìm kiếm kênh tích lũy an toàn, ổn định trước Tết Nguyên đán. Trong bối cảnh đó, HDBank giới thiệu chương trình "Tiết kiệm tỷ phú", tạo thêm lựa chọn cho người gửi tiền với cơ cấu giải thưởng có giá trị lớn.

Ở ba kỳ quay đầu tiên dự kiến diễn ra vào 12/12, 9/1/2026 và 12/2/2026, khách hàng có cơ hội nhận các giải thưởng như: xe SH 125i, Smart Tivi QLED Samsung 4K85 inch, máy lọc không khí, robot hút bụi và thẻ ATM Napas 2-5 triệu đồng. Đến kỳ quay số đặc biệt dự kiến ngày 12/3/2026, chương trình tiếp tục chọn ra chủ nhân của giải thưởng sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng cùng nhiều phần quà giá trị khác.

Nhân viên nhà băng tư vấn sản phẩm cho khách hàng. Ảnh: HDBank

Các phần quà trong kỳ này còn có: sổ tiết kiệm 500 triệu đồng, bếp từ kết hợp hút mùi Bosch, tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side, máy rửa bát Bosch, thẻ ATM Napas 3.939.393 đồng và 6.868.686 đồng. Với số lượng giải thưởng lớn, xác suất trúng thưởng của người tham gia được mở rộng đáng kể và dự kiến sẽ duy trì sức hút trong suốt quý I/2026.

Điều kiện tham gia được thiết kế phù hợp với số đông khách hàng. Người gửi chỉ cần sở hữu sổ tiết kiệm từ 50 triệu đồng với kỳ hạn tối thiểu một tháng để nhận mã dự thưởng. HDBank dành tặng một mã dự thưởng bổ sung cho khách hàng mới, khi mở sổ tiết kiệm dự thưởng đầu tiên trong thời gian diễn ra chương trình.

Theo đại diện ngân hàng, ưu đãi tặng thêm mở ra cơ hội cho đại đa số khách hàng. Khoản tiền nhàn rỗi của họ vừa sinh lời an toàn với lãi suất hấp dẫn, còn tự động nhận thêm một vé chinh phục cơ hội trở thành tỷ phú.

Bên cạnh đó, HDBank áp dụng chính sách nhân đôi mã dự thưởng cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng HDBank hoặc Đi HDBank. Chính sách này giúp gia tăng cơ hội nhận thưởng, đồng thời khuyến khích người dùng giao dịch trên nền tảng số, nơi họ được hưởng mức lãi suất ưu đãi hơn so với gửi tại quầy.

Với thông điệp "Tiết kiệm hôm nay - vận may tỷ phú", đơn vị biến hành động gửi tiền quen thuộc thành đường đua may mắn hấp dẫn. Chương trình đồng thời chứng minh cho cam kết "Lợi ích cao nhất" mà ngân hàng luôn theo đuổi.

Thông qua chương trình "Tiết kiệm Tỷ phú", ngân hàng mong muốn mang lại lựa chọn tài chính an toàn cùng cơ hội nhận thưởng giá trị cho khách hàng trong dịp cuối năm. Hoạt động này góp phần bổ sung các giải pháp tích lũy đa dạng, hỗ trợ người dân quản lý nguồn tiền hiệu quả và linh hoạt hơn.

Hoàng Đan