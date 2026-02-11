HDBank thêm nhiều ưu đãi tiết kiệm dịp Tết

HDBank triển khai thêm ưu đãi cho chương trình "Tiết kiệm tỷ phú", gồm cộng lãi suất, tặng tiền mặt, quay số trúng thưởng.

Chương trình "Tiết kiệm tỷ phú" ra mắt từ cuối năm 2025, áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng tại quầy hoặc trực tuyến. Người tham gia có cơ hội nhận các giải thưởng như thiết bị công nghệ, đồ gia dụng, xe SH 150i cho tới sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Hoạt động quay số được tổ chức theo hình thức livestream công khai nhằm tăng tính minh bạch.

Khách hàng giao dịch tại ngân hàng. Ảnh: HDBank

Từ ngày 7 đến 28/2, khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng được cộng thêm lãi suất tối đa 1,1% một năm. Khách gửi tiền có cơ hội nhận tiền mặt lì xì đến 1,6 triệu đồng khi gửi tiết kiệm online trong giai đoạn 17-27/2 hoặc tại quầy từ 23 đến 27/2.

Riêng ngày 26/2, trùng dịp vía Thần Tài, người gửi tiết kiệm online có cơ hội tham gia chương trình quay thưởng với phần quà là một chỉ vàng SJC. Ngoài ra, người gửi tiền còn được tích lũy điểm khách hàng thân thiết (Skypoint) để đổi quà theo chính sách của ngân hàng.

Song song với các ưu đãi lãi suất, cơ cấu giải thưởng của chương trình vẫn được duy trì. Khách hàng gửi từ 50 triệu đồng từ nay đến 28/2, kỳ hạn tối thiểu một tháng trên App HDBank, Đi HDBank, nhận mã dự thưởng tương ứng với số tiền gửi. Khách hàng mới được cộng thêm mã, trong khi người gửi tiết kiệm trực tuyến được nhân đôi số lượng mã nhằm tăng khả năng trúng thưởng.

Chương trình gồm 4 kỳ quay số, đến nay, hai kỳ đã tổ chức trên fanpage HDBank và thu hút sự quan tâm của người gửi tiền. Kỳ quay số thứ ba dự kiến diễn ra ngày 12/2.

Cơ cấu giải thưởng của chương trình được thiết kế đa dạng nhằm gia tăng cơ hội nhận quà cho người tham gia. Trong ba kỳ quay số đầu tiên, khách hàng có cơ hội trúng ba xe SH 125i ở hạng mục giải đặc biệt. Bên cạnh đó là ba Smart Tivi QLED Samsung 4K 85 inch cho giải nhất, 9 robot hút bụi Dreame L30S Ultra cho giải nhì và 15 máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture cho giải ba. Ngoài các giải thưởng giá trị cao, chương trình còn trao 60 thẻ ATM Napas trị giá 5 triệu đồng và 150 thẻ ATM Napas trị giá 2 triệu đồng như các giải khuyến khích.

Ở kỳ quay số đặc biệt dự kiến diễn ra ngày 12/3, giải cao nhất là sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Giải nhất của kỳ này gồm một sổ tiết kiệm 500 triệu đồng, trong khi ba giải nhì là bếp từ kết hợp hút mùi Bosch. Năm giải ba là tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side và 10 giải tư là máy rửa bát Bosch. Ngoài ra, chương trình tiếp tục trao 30 thẻ ATM Napas trị giá hơn 6,8 triệu đồng và 50 thẻ ATM Napas trị giá 3,9 triệu đồng, góp phần mở rộng cơ hội nhận thưởng cho nhiều khách hàng hơn.

Đại diện ngân hàng cho biết chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ khách hàng chủ động tích lũy, đồng thời tạo thêm giá trị gia tăng trong giai đoạn nhu cầu giao dịch tài chính thường tăng cao trước và sau Tết.

Hoàng Đan