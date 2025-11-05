HDBank quyên góp hỗ trợ người dân vùng lũ

HDBank đóng góp 10 tỷ đồng tại lễ bế mạc Hội chợ mùa thu 2025, ngày 3/11 nhằm hỗ trợ người dân miền núi phía Bắc và miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ.

Chương trình do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhằm kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cả nước cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng thiên tai. Hoạt động quyên góp được phát động từ những ngày đầu và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi. Trong đêm bế mạc, chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Đại diện ngân hàng trao tặng 10 tỷ đồng hỗ trợ vùng lũ tại Lễ bế mạc Hội chợ mùa thu 2025 (Hà Nội), tối 3/11. Ảnh: HDBank

Theo đại diện HDBank, an sinh xã hội là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng. Bên cạnh việc đồng hành khách hàng trong hoạt động kinh tế, đơn vị luôn chú trọng đóng góp cho các chương trình xã hội và gắn kết cùng Chính phủ trong các sáng kiến vì cộng đồng.

Trước đó, đơn vị tích cực tham gia chương trình "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", sáng kiến do Chính phủ phát động, hướng đến mục tiêu "không còn hộ nghèo ở nhà tạm vào năm 2030". Sau hai năm triển khai, chương trình hoàn thành sớm 5 năm so với kế hoạch, với hơn 334.000 căn nhà được xây mới hoặc sửa chữa, tổng giá trị huy động gần 25.000 tỷ đồng cùng hàng triệu ngày công lao động.

Trong đó, HDBank và các đối tác chiến lược đóng góp gần 2.600 căn nhà, giúp hàng nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách có nơi ở kiên cố, an toàn. Ghi nhận các hoạt động này, tháng 8 vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã trao Bằng khen cho HDBank, vì những đóng góp nổi bật trong công tác an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

Song song với hoạt động hỗ trợ nhà ở, ngân hàng còn triển khai nhiều chương trình thiện nguyện khác như phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo, xây dựng cầu nông thôn, tài trợ giáo dục và y tế tại các vùng sâu, vùng xa. Những hoạt động liên tục và thiết thực này đã trở thành một phần trong văn hóa của HDBank, nơi giá trị kinh doanh luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội. Với thông điệp "Lan tỏa yêu thương", cho thấy vai trò của ngân hàng gắn bó với cộng đồng, đồng hành cùng Chính phủ trong hành trình phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu Việt Nam nhân ái, an toàn và thịnh vượng.

Hoàng Đan