HDBank Priority dùng nghệ thuật để đến gần người dùng

HDBank đồng hành đêm diễn của nghệ sĩ saxophone Kenny G cùng nhiều chương trình âm nhạc, thể thao nhằm tăng sự hiện diện của thương hiệu với giới trẻ.

Nghệ sĩ kèn saxophone người Mỹ xuất hiện trong concert "Good Morning Vietnam" tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, ngày 14/11. Đây là lần thứ hai Kenny G trở lại Việt Nam kể từ chuyến lưu diễn năm 2015.

Trong đêm diễn, ông sẽ làm mới nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như: Going Home, The Joy of Life, Forever in Love, Sentimental, By the Time This Night is Over, Songbird, Havana, The Moment, My Heart Will Go On... Kenny G còn tặng lại một cây saxophone gắn bó với ông để bán đấu giá góp quỹ khi biết chương trình nhằm mục đích thiện nguyện. Toàn bộ tiền thu được sẽ dành riêng cho các quỹ hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em.

Kenny G ở tuổi 67. Ảnh: Facebook Kenny G

HDBank là một trong những nhà tài trợ của chương trình. Đại diện đơn vị cho biết, sự trở lại của Kenny G tạo sự háo hức với người Việt. Những bản nhạc của ông gắn bó với kỷ niệm đẹp thế hệ 7x, 8x. Nhiều người trong số họ ngày hôm nay đã trở thành chủ công ty xuất nhập khẩu, nhân viên văn phòng cấp cao, các chủ doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, khách hàng sản xuất, kinh doanh nông lâm ngư nghiệp... Họ cũng chính là những nhóm khách hàng tập trung của HDBank. Chính vì vậy nhà băng đã đồng hành cũng đêm nhạc, giúp khách hàng Priority có cơ hội dự chương trình, lắng nghe tác phẩm họ yêu thích như một trong những đặc quyền.

Cũng theo đại diện nhà băng, trong chiến lược kinh doanh, ngân hàng luôn ưu tiên đáp ứng những nhu cầu, trải nghiệm tối ưu, hiệu quả cho công việc kinh doanh lẫn đời sống. Đơn vị có nhiều hoạt động nhằm lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Như tháng 7 năm nay, HDBank Priority ra mắt cùng đêm nhạc "Nguồn cảm hứng bất tận". Khách mời là nhạc trưởng Lê Phi Phi từ nước ngoài về Việt Nam để chỉ huy dàn nhạc HSBO. Chương trình mang đến nhiều bản hit Việt được yêu thích lẫn ca khúc Italy kinh điển. Lần đầu tiên, khán giả được nghe các ca khúc Bên trên tầng lầu, Bật tình yêu lên, Ngày chưa giông bão theo phong cách nhạc giao hưởng. Ngoài màn trình diễn sống động, ngân hàng ra mắt Quỹ Thiện Tâm với các chương trình thiện nguyện cộng đồng.

"Chúng tôi mong muốn giới thiệu nghệ thuật hàn lâm đến với công chúng, nâng tầm âm nhạc đại chúng đến nhóm khách hàng cao cấp", đại điện ngân hàng nhấn mạnh.

Đêm nhạc HDBank Priority diễn ra vào tháng 7. Ảnh: HDBank

Trước đó, đơn vị có 7 năm đồng hành giải Cúp Quốc gia, 10 năm gắn bó Giải Cờ vua Quốc tế... Theo HDBank, hoạt động này giúp tạo sân chơi hấp dẫn cho thế hệ trẻ, đa dạng hóa hoạt động thể thao địa phương tại Việt Nam, lan tỏa lợi ích xã hội. Từ đây, thương hiệu ngân hàng thêm mở rộng, gắn với giá trị tích cực, tăng uy tín với người dùng.

Minh Huy