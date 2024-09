HDBank nhận thêm khoản tín dụng 50 triệu USD

TP HCMHDBank ký hợp đồng tín dụng 50 triệu USD với Proparco - Tổ chức Tài chính Phát triển Pháp, nhằm tài trợ dự án thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển bền vững.

Buổi ký kết diễn ra vào ngày 16/9. Nguồn vốn mới đưa tổng giá trị Proparco cung cấp cho HDBank lên 100 triệu USD. Số vốn nhằm tài trợ và tái tài trợ các dự án tài chính khí hậu, hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đáp ứng theo tiêu chuẩn chương trình 2X Challenge - sáng kiến toàn cầu nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững.

Hai đơn vị lần đầu hợp tác vào tháng 8/2021. Proparco cung cấp khoản tín dụng 50 triệu USD cho HDBank thời hạn 5 năm, giúp ngân hàng tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Hiện nhà băng đóng vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt với Proparco, góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trên toàn cầu.

Đại diện HDBank cho biết, Proparco đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro Môi trường và Xã hội cho ngân hàng. Việc ký kết với tổ chức tài chính Pháp là bước tiến quan trọng, giúp nhà băng mở rộng hợp tác với các định chế tài chính lớn trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính xanh.

"Hợp đồng tín dụng với Proparco thể hiện cam kết của HDBank trong thực thi hiệu quả ESG (về Môi trường, Xã hội và Quản trị) theo các chuẩn mực quốc tế", đại diện nhà băng nêu.

Đại diện HDBank nhận khoản tín dụng 50 triệu USD từ Proparco trong sự kiện ngày 16/9. Ảnh: HDBank

HDBank là một trong những ngân hàng thương mại tiên phong phát hành báo cáo riêng về phát triển bền vững trong năm nay. Nhà băng đồng thời thành lập Ủy ban ESG trực thuộc Hội đồng quản trị để trực tiếp dẫn dắt và giám sát quá trình thực thi các mục tiêu, sáng kiến phát triển.

Với những đóng góp cho kinh tế xanh, nhà băng nhận nhiều giải thưởng: Green Deal Award; Best Green Financing in Vietnam từ tổ chức The Asian Banker Vietnam Excellence Awards. Đơn cũng được ADB vinh danh là "Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam" trong chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng (TSCFP).

Proparco là một định chế tài chính phát triển thuộc Cơ quan Phát triển Pháp (Agence Française de Développement- AFD). Trong hơn 40 năm qua, đơn vị hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực tư nhân thông qua việc tài trợ vốn vay, đầu tư trực tiếp, hỗ trợ tư vấn với các doanh nghiệp tư nhân và các định chế tài chính tại khu vực châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh, Trung Đông. Tổ chức này tập trung vào các lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, định chế tài chính, y tế, giáo dục.

Thái Anh