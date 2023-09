HDBank nhận giải 'Sáng kiến kỹ thuật số' của ASEAN Business Awards 2023

Tài khoản eBanking tăng 143% so với cùng kỳ, giao dịch trên kênh số tăng hơn 116% giúp HDBank là ngân hàng Việt duy nhất nhận giải thưởng từ Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN.

HDBank đã được trao giải "Sáng kiến kỹ thuật số" trong khuôn khổ giải thưởng ASEAN Business Awards 2023, tổ chức bởi Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN ngày 4/9 tại Jakarta, Indonesia.

Phát động từ tháng 5-7 năm nay, giải thưởng có tám hạng mục. Trong đó có ba hạng mục dành cho cá nhân: Lãnh đạo nữ ASEAN, ASEAN Under 40, Những người bạn ASEAN.

Năm hạng mục còn lại dành cho các công ty; gồm: chuyển đổi kỹ thuật số; phát triển bền vững; an ninh lương thực; an ninh y tế; tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư. Năm hạng mục này gồm 10 giải thưởng: công ty sinh học; trải nghiệm khách hàng tốt nhất; nhà lãnh đạo phát thải ròng bằng không; tuần hoàn rác thải nhựa; sản xuất cây trồng bền vững; công nghệ nông nghiệp bền vững; đổi mới y tế; thành tựu y tế doanh nghiệp; tăng trưởng xuất khẩu; đầu tư sáng tạo.

Giải thưởng tổ chức từ năm 2007 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích cao, đóng góp cho sự phát triển của khu vực. HDBank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam nhận giải thưởng này. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) 2023 tại Jakarta (Indonesia).

Ông Trần Hoài Nam - Phó tổng giám đốc HDBank (trái) nhận cúp vinh danh từ ông Pandu Patria Sjahrir thuộc Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN. Ảnh: HDBank

Đại diện đơn vị cho biết, để đạt giải thưởng này, nhiều năm qua đơn vị thúc đẩy số hóa để hấp dẫn khách hàng, giúp thương hiệu tăng trưởng dương 10 năm liên tiếp. Hai quý đầu năm, giá trị giao dịch trên nền tảng số tăng 132% cùng kỳ.

Với chiến lược "All in App" (tất cả trên kênh số), đơn vị đã cung cấp dịch vụ ngân hàng số với hơn 100 tính năng, kết nối hơn 200 nhà cung cấp dịch vụ. HDBank cũng địa phương hóa hoạt động kinh doanh online với kênh website 63 tỉnh, thành...; hệ thống marketing tự động, cải thiện cơ sở hạ tầng, phân tích dữ liệu hành vi người dùng, tối ưu hóa thông điệp truyền thông đa kênh...

Nhiều dịch vụ số ra đời như ngân hàng di động - hệ thống ngân hàng trực tuyến tích hợp; eKYC điện tử cho khách bán lẻ; tạo lập quy trình vận hành cho tiền gửi, két an toàn...

Giai đoạn 2021-2025, ngân hàng triển khai nhiều dự án liên quan đến dữ liệu lớn và phức tạp dựa trên mô hình RFM (Recency - thời điểm mua hàng gần nhất, Frequency - tần suất mua hàng của khách hàng, Monetary - giá trị giao dịch mỗi lần mua hàng của khách hàng). Mô hình tạo sự thấu hiểu hành vi khách hàng, cải tiến sản phẩm, dịch vụ.

Kết quả, báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank cho thấy, 6 tháng đầu năm ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 5.484 tỷ đồng; tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 22,01%.

Đến 30/6, tổng tài sản ngân hàng đạt 483.935 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; tổng huy động vốn đạt 430.123 tỷ đồng, tăng 17,4% so với đầu năm. Trong đó huy động từ khách hàng đạt 309.645 tỷ đồng, tăng 44%. Tổng dư nợ đạt 293.129 tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) đã giảm từ 36,98% cùng kỳ năm trước xuống 34,77%.

Trước đó, tháng 8 năm nay, nhà băng cũng nhận ba giải thưởng về chuyển đổi số tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2023 (VWAS 2023) và từ Tạp chí Global Brands.

Đại diện đơn vị nói thêm, hành trình chuyển đổi số đã giúp ngân hàng tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính đến hàng triệu người dân Việt. Nhiều năm qua, nhà băng định hướng đẩy mạnh cho vay nông nghiệp, nông thôn, tài trợ chuỗi cung ứng, tài trợ cho tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ... Tới đây, HDBank sẽ xây dựng ứng dụng dành riêng cho nông dân, giúp họ tiến gần hơn nữa với phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại. Sắp tới, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tiên tiến, thúc đẩy sự đổi mới trong các dịch vụ kỹ thuật số.

Minh Huy