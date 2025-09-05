HDBank nhận ba giải thưởng Euromoney về ngân hàng số, dịch vụ

HDBank cung cấp loạt sáng kiến số hóa, dịch vụ khách hàng và hỗ trợ SME hiệu quả, được vinh danh tại Euromoney 2025.

Giải thưởng Euromoney Awards for Excellence 2025 được tổ chức tại Singapore, ngày 2/9. Theo đại diện nhà băng, đơn vị là ngân hàng Việt Nam duy nhất giành cùng lúc ba giải thưởng tại sự kiện, gồm: Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam (Vietnam's Best Digital Bank); Ngân hàng cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam (Vietnam's Best Bank for Customer Experience) và Ngân hàng SMEs tốt nhất Việt Nam (Vietnam's Best Bank for SMEs).

Đại diện ngân hàng nhận giải thưởng. Ảnh: HDBank

Đại diện HDBank cho biết, giải thưởng ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới, tiên phong chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Trước đó, hai năm liền 2023-2024, đơn vị cũng nhận giải Ngân hàng có trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam (Best Bank for CSR) do Euromoney trao.

Ở hạng mục Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam, HDBank thể hiện mức độ chuyển đổi số khả quan. Tính đến quý II/2025, đơn vị ghi nhận 75% khách hàng mới đến từ kênh số, số lượng giao dịch trực tuyến tăng 51% và 94% giao dịch cá nhân được thực hiện qua nền tảng số. Đơn vị cũng triển khai bộ ba nền tảng ngân hàng số thế hệ mới, gồm hệ thống ngân hàng lõi (core banking) thuần đám mây, cùng hai siêu ứng dụng Di HDBank và Di HDBiz.

Với giải Ngân hàng cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam, HDBank được đánh giá cao nhờ chiến lược "lấy khách hàng làm trung tâm". Ngân hàng phát triển hệ sinh thái đa tiện ích như liên kết SkyJoy - Vietjet với hơn 9 triệu hội viên, chương trình Priority Banking và nhiều ưu đãi cá nhân hóa nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tại hạng mục Ngân hàng SMEs tốt nhất Việt Nam, nhà băng ghi nhận dư nợ cho vay SME đạt hơn 331.000 tỷ đồng vào cuối quý II/2025, tăng 28% so với cuối năm 2024. Ngân hàng cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong số hóa quy trình tín dụng, triển khai eKYC, tài trợ chuỗi cung ứng và phát triển các chương trình tài chính dành cho doanh nghiệp nữ làm chủ.

Theo đại diện nhà băng, "cú hat-trick" này thể hiện sự phát triển toàn diện và định hướng hiện đại hóa của HDBank. "Thành tích góp phần nâng cao uy tín của ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khắt khe", đại diện nói.

Hoàng Đan