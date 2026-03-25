HDBank muốn nâng sở hữu tại công ty tài chính lên tối đa 75%

HDBank dự kiến tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty tài chính HD SAISON từ 50% lên tối đa 75% trong năm nay.

Theo nghị quyết vừa công bố, Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank) sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ tại HD SAISON. Đây được xem là bước đi củng cố trụ cột tài chính tiêu dùng - một trong những mảng có biên lợi nhuận cao trong hệ sinh thái Tập đoàn Tài chính HD (HDFG).

Ngân hàng cho biết, động thái này giúp gia tăng quyền kiểm soát, hợp nhất lợi ích kinh tế, đồng thời thúc đẩy tích hợp dữ liệu và khai thác tệp 34 triệu khách hàng. Hoạt động bán chéo giữa ngân hàng, tài chính tiêu dùng, ngân hàng số và chứng khoán, được nhà băng kỳ vọng cải thiện hiệu quả.

Theo thông tin từ HDBank, trong cấu trúc tập đoàn tài chính, HD SAISON đóng vai trò cung cấp tài chính tiêu dùng đại chúng; Vikki Bank tập trung ngân hàng số cho khách hàng trẻ và doanh nghiệp siêu nhỏ; HDBank là ngân hàng lõi phục vụ phân khúc trung - cao cấp và doanh nghiệp; còn HD Securities cung cấp dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản.

HD SAISON hiện có vốn điều lệ 2.350 tỷ đồng, trong đó HDBank sở hữu 50%, đối tác Nhật Bản Credit Saison nắm 49% và Công ty Chứng khoán TP HCM giữ 1%.

Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) của công ty tài chính này hiện trên 22%, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ROA khoảng 5-5,8%, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) khoảng 37% và hệ số an toàn vốn (CAR) trên 24%.

Năm 2025, công ty ghi nhận dư nợ tăng trên 21% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.390 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong giai đoạn tới, HD SAISON định hướng duy trì ROE quanh 25%, ROA khoảng 5%, đồng thời kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Động thái tăng sở hữu, theo HDBank, diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam được đánh giá bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, nhờ quy mô dân số hơn 100 triệu người, thu nhập cải thiện và nhu cầu tín dụng bán lẻ gia tăng.

Quỳnh Trang