HDBank miễn phí chuyển tiền quốc tế

HDBank triển khai chương trình "Chuyển tiền siêu tốc, ưu đãi cực sốc" áp dụng cho các khách hàng mua bán ngoại tệ, chuyển tiền quốc tế và nhận kiều hối tại quầy.

Cụ thể, vào thứ tư hàng tuần, khách hàng sẽ được miễn 100% phí khi chuyển tiền quốc tế cùng HDBank. Các ngày khác (trừ thứ bảy và chủ nhật) ngân hàng giảm 50% phí chuyển tiền quốc tế đối với số tiền giao dịch dưới 100.000 USD.

Vào "thời điểm vàng" khi mua ngoại tệ chuyển tiền quốc tế, với giá trị giao dịch từ 10.000 USD trở lên, khách hàng vừa được miễn phí chuyển tiền quốc tế, vừa được giảm thêm 50% điện phí trong nước. Các ngày này gồm 25/4 đến 29/4, 25/7 đến 27/7, 28/8 đến 31/8, 15/11 đến 20/11, 19/12 đến 22/12.

Mở rộng ưu đãi, khách hàng được miễn 100% phí rút ngoại tệ mặt từ tài khoản thanh toán. Chương trình áp dụng cho các khách hàng chuyển tiền quốc tế, mua/ bán ngoại tệ và nhận kiều hối báo có vào tài khoản tiền gửi thanh toán ngoại tệ tại HDBank. Bên cạnh đó, ngân hàng còn miễn phí xác nhận số dư để xin thị thực Visa, phí gửi tiết kiệm ngoại tệ mặt tối đa chỉ 5 USD.

HDBank là một trong những ngân hàng đầu tiên của Việt Nam triển khai thành công sản phẩm SWIFT Go - dịch vụ mới của SWIFT (Hiệp hội Viễn thông Tài chính liên ngân hàng toàn cầu) trong năm 2022. SWIFT Go cho phép các tổ chức tài chính cung cấp trải nghiệm thanh toán cho các giao dịch giá trị thấp (dưới 10.000 USD) do các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thanh toán cho nhà cung cấp ở nước ngoài và cá nhân gửi tiền cho gia đình ở nước ngoài.

Cuối tháng 3/2022, HDBank nhận giải thưởng Chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2022 do ngân hàng Mỹ Wells Fargo trao tặng. Theo đánh giá của tổ chức này, HDBank có tỷ lệ xử lý điện thanh toán quốc tế chuẩn đạt 99,9% và không phát sinh tra soát; chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế cùng hệ thống công nghệ hiện đại, năng lực nghiệp vụ xuất sắc của đội ngũ cán bộ nhân viên góp phần đáp ứng nhu cầu giao dịch tài chính của khách hàng ở khắp nơi trên thế giới.

Đầu tư hạ tầng công nghệ, ngân hàng cũng đang phát triển nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước trong hoạt động xuất nhập khẩu, như eLC, e TT... Ngoài ra, HDBank còn phát triển hoạt động thanh toán quốc tế rộng khắp với hơn 310 đại lý là các định chế tài chính cùng nhiều đối tác trong nước và quốc tế.

An Nhiên