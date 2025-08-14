HDBank lấy ý kiến về nới room ngoại, phát hành cổ phiếu chiến lược

HDBank lấy ý kiến cổ đông về việc chuyển trụ sở, nới room ngoại và phát hành cổ phiếu, hướng tới củng cố cơ cấu cổ đông.

Thông tin được nhà băng công bố ngày 12/8. Đại diện ngân hàng cho biết, việc thay đổi trụ sở, nới room ngoại, bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu chuyển đổi lần này nằm trong kế hoạch dài hạn của HDBank. Mục tiêu là nâng cao năng lực tài chính, tối ưu cơ cấu sở hữu và gia tăng sức hấp dẫn với các nhà đầu tư chiến lược trong lẫn ngoài nước.

Khách hàng giao dịch tại trụ sở nhà băng. Ảnh: HDBank

Hoạt động nhằm bổ sung nguồn vốn, thể hiện tầm nhìn, sự chuẩn bị chủ động để ngân hàng bước vào giai đoạn phát triển mới, tiến tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và hiệu quả. Cổ đông tham gia chuyển đổi từ trái phiếu trong đợt này là nhà đầu tư uy tín, đặt lợi ích của HDBank lên hàng đầu và có cam kết đồng hành lâu dài. Sự hiện diện của họ góp phần ổn định cơ cấu cổ đông, củng cố niềm tin thị trường, tạo điều kiện để ban lãnh đạo tập trung vào các mục tiêu chiến lược.

Theo báo cáo tài chính bán niên, HDBank duy trì hiệu quả hoạt động tốt với ROE cao, lợi nhuận sau thuế và kết quả kinh doanh ổn định trong nhiều năm. Vì vậy, lãnh đạo nhà băng đánh giá tác động pha loãng từ việc phát hành cổ phiếu chuyển đổi là không đáng kể, trong khi vẫn tạo thêm dư địa và động lực để ban lãnh đạo đẩy mạnh các sáng kiến tăng trưởng, nâng cao giá trị cho cổ đông trong những năm tới.

Đến quý II/2025, HDBank thuộc top 5 ngân hàng có lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và cải thiện các chỉ số an toàn tài chính. Tổng tài sản hợp nhất đạt 784.096 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ, dư nợ tín dụng tăng trưởng gắn liền với chất lượng tài sản. Tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước riêng lẻ được kiểm soát ở mức 1,78%, thấp hơn mức trung bình ngành. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý II đạt 4.713 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ, thể hiện hiệu quả của chiến lược quản trị rủi ro và tối ưu chi phí vốn.

Cũng theo HDBank, việc phát hành cổ phiếu chuyển đổi trong đợt này sẽ mang lại lợi ích cho ngân hàng và gia tăng giá trị lâu dài cho cổ đông. Động thái này tạo bước chuẩn bị nền tảng cho những cơ hội hợp tác chiến lược trong tương lai.

Hoàng Đan