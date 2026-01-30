HDBank lãi trước thuế hơn 21.300 tỷ đồng trong năm 2025

HDBank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 21.300 tỷ đồng, tăng 27,4% so với 2024, vượt kế hoạch năm nhờ tăng trưởng tín dụng, kiểm soát tốt rủi ro và đa dạng hóa nguồn thu.

Thông tin nêu tại báo cáo tài chính năm 2025 do ngân hàng vừa công bố. Đại diện HDBank cho biết, trong năm các chỉ tiêu sinh lời và an toàn vốn duy trì ở nhóm cao, thể hiện tăng trưởng ổn định.

Riêng quý IV/2025, lãi trước thuế hơn 6.500 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng trưởng được củng cố rõ nét trong nửa cuối năm. Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất đạt 931.000 tỷ đồng, tăng 33,5% so với đầu năm. Tổng huy động vốn ghi nhận ở mức 832.000 tỷ đồng, trong đó tiền gửi khách hàng tăng 28,2%.

Khách hàng giao dịch tại nhà băng. Ảnh: HDBank

Dư nợ tín dụng trong năm đạt 588.000 tỷ đồng, tăng 34,3%. Ngân hàng tập trung cho vay các lĩnh vực có dư địa tăng trưởng cùng mức rủi ro phù hợp như doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), chuỗi cung ứng, sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu cùng các dự án xanh. Cách phân bổ này giúp duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao song song với kiểm soát rủi ro.

Về hiệu quả hoạt động, tổng thu nhập hoạt động (TOI) ở mức 42.687 tỷ đồng, tăng 25,4%. Thu nhập ngoài lãi tăng gấp 2,5 lần và chiếm 18,6% tổng thu nhập, ghi nhận cơ cấu nguồn thu tiếp tục được đa dạng hóa. ROE đạt 25,3% và ROA 2,1%, nằm trong nhóm cao của ngành ngân hàng. Trong năm, HDBank thực hiện chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ gần 30%.

Song hành với tăng trưởng, nhà băng tiếp tục kiểm soát rủi ro hiệu quả với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,66%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,7%, tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng và mở rộng quy mô trong các năm tới.

Theo đại diện HDBank, năm 2025 cũng ghi nhận bước tiến trong chiến lược số hóa khi đơn vị hoàn tất tái cơ cấu và phát triển Vikki Digital Bank. Ở năm đầu hoạt động, nền tảng này ghi nhận hơn 2,1 triệu lượt tải ứng dụng, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng bán lẻ. Cùng đó, HD Saison tiếp tục tăng trưởng ổn định với lợi nhuận vượt 1.390 tỷ đồng, ROE đạt 22,5%, đóng góp tích cực vào lợi nhuận hợp nhất và củng cố hệ sinh thái tài chính tiêu dùng.

Ngân hàng hiện phục vụ hơn 25 triệu khách hàng với 94% giao dịch cá nhân thực hiện qua kênh số, tạo nền tảng tăng trưởng chi phí thấp và khả năng mở rộng quy mô nhanh trong tương lai. Năm qua, Moody’s cũng nâng hạng tín nhiệm HDBank lên nhóm cao nhất tại Việt Nam, thể hiện đánh giá tích cực của thị trường quốc tế với năng lực tài chính, quản trị rủi ro và triển vọng tăng trưởng dài hạn của ngân hàng.

Trên phương diện hợp tác quốc tế, trong tháng 10/2025, HDBank làm việc với London Stock Exchange (LSE) nhằm trao đổi cơ hội hợp tác về huy động vốn quốc tế, niêm yết doanh nghiệp Việt và mở rộng kết nối tài chính song phương. Nhà băng kỳ vọng có thể mở rộng hợp tác với thị trường vốn London thông qua các hình thức linh hoạt như dual listing (niêm yết kép), phát hành trái phiếu quốc tế, hay các công cụ tài chính khác, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.

Hoàng Đan