HDBank giảm đầu tư ngoài ngành

HDBank thông báo bán toàn bộ 6 triệu cổ phiếu đang sở hữu tại Vietjet (VJC) trong tháng này theo lộ trình giảm đầu tư ngoài ngành.

Trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM mới đây, HDBank cho biết thương vụ dự kiến thực hiện từ ngày 4/12 đến 31/12. Nhà băng sẽ giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Hàng không Vietjet từ 1,01% về 0% nếu giao dịch thành công.

Đợt thoái vốn diễn ra giữa nhịp tăng mạnh kéo dài nửa năm qua của cổ phiếu Vietjet. Từ mức dưới 90.000 đồng vào đầu tháng 7, VJC có thời điểm chạm mốc 220.000 đồng, tương ứng tăng 144%. Tính theo giá đóng cửa phiên đầu tuần này (xấp xỉ 204.000 đồng), HDBank có thể thu hơn 1.220 tỷ đồng từ đợt bán vốn này.

Một phòng giao dịch của HDBank. Ảnh: HDBank

Đây không phải lần đầu tiên HDBank thoái vốn tại Vietjet. Năm 2023 và 2024, nhà băng này từng nhiều lần bán bớt cổ phiếu để giảm sở hữu từ gần 4,95% vốn về mức hiện tại.

Vietjet hiện có vốn hóa thị trường hơn 120.600 tỷ đồng. Công ty đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng vốn hóa của sàn TP HCM; chỉ sau 4 cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup và Vietcombank, PV Gas, Vinamilk.

9 tháng đầu năm, Vietjet ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 52.770 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Công ty báo lãi sau thuế 1.614 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Theo ban lãnh đạo, kết quả kinh doanh tích cực nhờ điều phối và mở rộng mạng bay hiệu quả, cộng thêm giá xăng dầu giảm mạnh.

