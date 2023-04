HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 13.000 tỷ đồng

9h38 HDBank ghi nhận 10.268 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 105% kế hoạch năm 2022

Trước hàng trăm cổ đông có mặt ở khán phòng tại TP HCM và theo dõi trực tuyến trên toàn cầu, Tổng giám đốc Phạm Quốc Thanh báo cáo kết quả hoạt động của HDBank năm 2022. Với chất giọng to, rõ, mạch lạc, ông lần lượt đề cập đến thực tế thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, lương thực toàn cầu năm 2022... gặp không ít rủi ro, bất cập trong bối cảnh suy thoái kinh tế; lạm phát kéo dài ở nhiều quốc gia; xung đột Nga - Ukraine; chính sách zero Covid-19 ở Trung Quốc, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán...

"Trong bối cảnh trên, kinh tế Việt Nam vẫn giữ lạm phát ổn định và tăng trưởng cao, về cơ bản vượt qua tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội được Quốc hội giao. Riêng ngành ngân hàng năm 2022 ghi nhận loạt dấu ấn, sự kiện, thích ứng với biến động, sẵn sàng cho phát triển dài hạn, ông nói.

Ông Phạm Quốc Thanh - Tổng giám đốc HDBank. Ảnh: Thanh Tùng

Các ngân hàng liên tục đưa ra phương án, chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hỗ trợ họ vượt khó khăn, thách thức. Nhờ định hướng chiến lược từ sớm và đẩy mạnh chuyển đổi số, HDBank đạt nhiều kết quả khả quan.

Theo đó năm qua, ngân hàng có tổng tài sản 416.273 tỷ đồng, tăng 11,1% so với 2021. Tổng huy động 366.293 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ tín dụng 268.157 tỷ đồng, tăng 26% so với 2021, đạt 105% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế khoảng 10.268 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 1,27%, riêng HDBank 0,96%; CAR 13,4%, ROAE đạt 23,5%, ROAA 2,08%.

CEO Phạm Quốc Thanh không giấu được ánh mắt và chất giọng tự hào khi nhấn mạnh hành tựu nổi bật nhất ngân hàng đạt được: hoàn thành lợi nhuận 105% kế hoạch, các chỉ số tài chính vượt chiến lược và cam kết với nhà đầu tư, chi phí hoạt động lẫn dự phòng rủi ro được tối ưu hóa.

"HDBank được Ngân hàng Nhà nước tín nhiệm chỉ định hỗ trợ các đơn vị yếu kém trong chiến lược tái cấu trúc. HDBank Bạn đã hỗ trợ tích cực ba quỹ tín dụng nhân dân", CEO Phạm Quốc Thanh nói.

Doanh nghiệp là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hợp tác với AWS - công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu thế giới thuộc tập đoàn Amazon, ứng dụng dịch vụ Amazon Elastic Kubernetes, phục vụ mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.

Bên cạnh đó, dịch vụ Swift Go lần đầu được áp dụng thị trường Việt, khẳng định bước tiến của HDBank trong hoạt động thanh toán quốc tế. Ngân hàng và IFC cũng ký MOU trở thành đối tác chiến lược, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng quy mô tài chính, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, gồm cả nông nghiệp công nghệ cao.

Ngoài ra, đơn vị được Bộ Công thương chọn tham gia "Dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành Công nghiệp Việt Nam" (VSUEE) với vai trò ngân hàng cấp bảo lãnh khoản vay. Doanh nghiệp còn tiên phong địa phương hóa hoạt động kinh doanh online với kênh website 63 tỉnh, thành.

Năm 2022, đơn vị cũng liên tục cải tiến: triển khai loạt sản phẩm công nghệ và gia tăng tiện ích trên đó; toàn bộ hoạt động vận hành; chính sách quản lý nhân sự.

Tính đến 31/12/2022, HD SAISON - công ty con của HDBank - ghi nhận tổng tài sản đạt 17.871 tỷ đồng, tăng 26,6%. Trong đó cho vay đạt 16.839 tỷ đồng, tăng trưởng 25,9%; huy động vốn tăng 28,2%; vốn chủ sở hữu tăng 16,2% so với 2021.