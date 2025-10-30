HDBank báo lãi 9 tháng hơn 14.800 tỷ đồng

HDBank đạt lợi nhuận trước thuế 14.803 tỷ đồng sau ba quý kinh doanh, tăng 17% so với cùng kỳ, ROE 25,2%; nhờ tăng trưởng tín dụng, đẩy mạnh số hóa, mở rộng nguồn thu.

Thông tin nêu tại báo cáo tài chính quý III vừa được nhà băng công bố. Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của HDBank đạt 782.000 tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tăng 22,6%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và sản xuất - kinh doanh thiết yếu. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ ở mức 1,97%, trong khi hệ số an toàn vốn (CAR) Basel II đạt 15%, thuộc nhóm cao nhất thị trường ngân hàng.

Khách hàng giao dịch tại trụ sở ngân hàng. Ảnh: HDBank

Thu nhập ngoài lãi là điểm nhấn tích cực, đạt 5.366 tỷ đồng, tăng 178,6% so với cùng kỳ, nhờ chiến lược số hóa và đa dạng hóa nguồn thu. Giao dịch qua kênh số tăng 47%, chiếm 94% tổng giao dịch, giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống còn 25,7%, thuộc mức thấp trong ngành.

Kết quả sau 9 tháng đầu năm kinh doanh, HDBank báo lãi trước thuế hợp nhất 14.803 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ tiêu sinh lời tiếp tục duy trì ở nhóm cao của ngành, với ROE đạt 25,2% và ROA đạt 2,1%, thể hiện năng lực vận hành hiệu quả và nền tảng tài chính vững chắc. Hiện ngân hàng phục vụ hơn 20 triệu khách hàng, với mục tiêu trở thành ngân hàng hiện đại, thân thiện và phát triển bền vững.

Trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị thành viên của HDBank cũng ghi nhận kết quả khả quan. HD Saison đạt 1.100 tỷ đồng lợi nhuận, ROE 24,4%, tiếp tục dẫn đầu mảng tài chính tiêu dùng.

Trong khi đó, HD Securities đạt 614 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 30%, là một trong những dẫn đầu về ROE trong ngành chứng khoán. Vikki Bank bắt đầu có lãi sau 7 tháng chuyển đổi mô hình, thu hút hơn 1,3 triệu khách hàng mới và ra mắt Vikki Café, mô hình chi nhánh thế hệ mới mang lại trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

HDBank cũng đang lấy ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2025 với tổng tỷ lệ 30%, gồm 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 5% cổ phiếu thưởng. Theo đại diện nhà băng, chính sách này thể hiện cam kết duy trì mức chi trả ổn định và liên tục trong nhiều năm qua.

Lãnh đạo ngân hàng thăm và làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán London. Ảnh: HDBank

Theo Nghị định 69 sửa đổi, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HDBank đã được nâng lên 49%, mở rộng khả năng thu hút vốn đầu tư quốc tế và tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Đáng chú ý, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm, Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) và HDBank đã thảo luận về Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác, hỗ trợ ngân hàng thúc đẩy cơ hội niêm yết và huy động vốn quốc tế. Thỏa thuận này cũng hướng đến việc quảng bá và mở rộng kết nối giữa HDBank, doanh nghiệp thành viên và khách hàng với nhà đầu tư toàn cầu thông qua thị trường vốn London.

Đại diện đơn vị đánh giá, với hiệu quả sinh lời ổn định, chính sách cổ tức hấp dẫn, cùng chiến lược số hóa và hội nhập quốc tế rõ ràng, HDBank được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng hai chữ số, củng cố vị thế trong nhóm ngân hàng có hiệu suất sinh lời cao nhất Việt Nam.

Hoàng Đan